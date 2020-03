Odborníci sa zhodujú na význame nosenia rúšok

Verejnosti pripomenuli, že sa má správať disciplinovane a uvedomelo. Zhodli sa tiež na tom, že je vhodné považovať každého za chorého a na základe toho konať. Infektológ Krčméry uviedol, že 90 percent úspechu, ako sa nenakaziť, je nosiť rúško. Krajčí zasa doplnil, že pri jeho použití sa väčšina kvapôčok vylučovaných cez sliznice zachytí o rúško, čím sa minimalizuje možnosť nákazy.

Kalavská pripomenula, že je tiež dôležité zachovávať pokoj. V súvislosti s ochranným rúškom doplnila, že sa dá ušiť aj doma. Vysvetlila, že takáto ochranná pomôcka potom nie je jednorazová, ale môže sa opakovane oprať a vyžehliť. Vyzvala preto ľudí, aby rúška používali, keď idú na nákup. Slovensko zatiaľ eviduje celkovo 54 prípadov. Väčšina z nich má mierny priebeh.

Dodržiavanie hygieny

Všetci traja diskutujúci sa zhodli tiež na tom, že základným preventívnym opatrením je dodržiavanie hygieny. Apelujú preto na ľudí, aby si umývali ruky a tiež aby dezinfikovali povrchy, napríklad aj mobilné telefóny. Rovnako odporúčajú minimalizovať sociálne kontakty, nenavštevovať najmä starších ľudí, nedotýkať sa tváre, kašľať do lakťa či dodržiavať precíznu hygienu na toalete, keďže sa ochorenie COVID-19 môže šíriť aj prostredníctvom stolice či moču.

Krčméry neodporúča požívať alkohol, pretože ten podľa jeho slov oslabuje imunitný systém. Kalavská zas vyzvala firmy, aby zamestnancom nariadili prácu z domu, a to buď na celý čas, alebo aspoň na pár dní v týždni, pokiaľ je to možné. Rovnako zamestnancom odporúčajú prestávky na čerstvom vzduchu či vetranie priestorov. Podstatné je aj minimalizovanie cestovania po krajine.

Všetci diskutujúci sa tiež nazdávajú, že je vhodné ísť napríklad na prechádzku do lesa či do prírody, kde však nosenie ochranného rúška nie je vhodné. Ľudia by to však nemali robiť vo veľkých skupinách.

Prenášač nemusí mať príznaky

Bývalá šéfka rezortu zdravotníctva tiež ľudí vyzvala na to, aby „hlúposťami“ neotravovali lekárov, sestry či zdravotníckych pracovníkov. Odborníci poukázali aj na to, že niektoré osoby nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, ale prenášajú ho.

Počet prípadov nového koronavírusu podľa Krčméryho na Slovensku nie je kritický, prijaté opatrenia boli podľa jeho slov vhodné. Kalavská si myslí, že neprijatím viacerých zákazov by mohlo dôjsť aj na Slovensku k situácii podobnej Taliansku. Vyzvala tiež ľudí, aby nešírili hoaxy či aby počúvali autority, ktoré majú podľa jej slov najviac informácií a delia sa o ne aj s okolitými štátmi.