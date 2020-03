Slovensko pritvrdilo v boji s vírusom. Nosenie rúšok je povinné

VIDEO: Premiér Peter Pellegrini o opatreniach – TB po mimoriadnom rokovaní vlády.

Zatvoria sa preto všetky obchody, okrem potravín a lekární. Do mestskej hromadnej dopravy bude možné nastúpiť len s rúškom na tvári. Svoju prevádzku zastavia reštaurácie, bary, krčmy. Otvorené budú len obchody s potravinami, lekárne, drogérie, trafiky, čerpacie stanice, banky, pošta, prevádzky telefónnych operátorov, obchody s krmivom pre zvieratá a veterinárne kliniky.

Pellegrini (Smer) vymenoval sprísnené opatrenia v nedeľu po siedmej hodine večer, po viac ako štvorhodinovom mimoriadnom rokovaní vlády. „Od pondelka je zákaz prítomnosti hostí v prevádzkach verejného stravovania,“ povedal premiér s tým, že pripravovať jedlo sa v tých prevádzkach môže. Jedlo sa tak bude len vydávať alebo sa využije donášková služba.

Rezorty práce a dopravy musia pripraviť plán, akým spôsobom budú vyplatené sociálne dávky v marci. „Blíži sa termín ich výplaty a musíme znížiť riziko rozšírenia nákazy,“ dodal premiér. Do vozidiel mestskej hromadnej dopravy nemôže vstúpiť cestujúci, ktorý by si nechránil ústa a nos rúškom alebo iným prostriedkom. Tento zákaz bude platiť aj vstupe do obchodov, ktoré zostanú otvorené.

Vláda zároveň požiadala všetky nemocnice, aby prestali poskytovať plánované operácie. „Dnes alebo v najbližších dňoch tiež pozastaví svoju prevádzku najväčší zamestnávateľ v krajine, automobilka Volswagen,“ uviedol Pellegrini. Dôvodom sú prevenčné opatrenia a podozrenie na ochorenie. Do povinnej 14-dňovej karantény pôjdu všetci Slováci, ktorí sa v týchto dňoch vrátia skupinovo zo zahraničia, izoláciu strávia v zariadeniach ministerstva vnútra v Gabčíkove či na Donovaloch.

Počas nedele premiér potvrdil sedemnásť nových prípadov. O jedenástej predpoludním bolo v krajine 10 nových prípadov, spolu teda 54. Večer premiér ohlásil ďalších sedem nových pacientov. Pribudli v Trenčíne, Trnave, Martine, Nových Zámkoch, Bratislave, Banskej Bystrici a Nitre.

VIDEO: Šéf štátnych hmotných rezerv Kičura o aktuálnej situácii.

Do týždňa a pol by mali Štátne hmotné rezervy naskladniť veľké množstvo ochranných prostriedkov pre všetkých, nielen pre zdravotníkov. Informoval o to predseda rezerv Kajetán Kičura. „Malo by prísť 30 miliónov rúšok, ochranné odevy pre zdravotníkov a pracovníkov dopravy,“ vymenoval Kičura.

Lekári by mali dostať respirátory FFP2 a FFP3, dostupne bude dostatok aj rukavíc a návlekov. „Prostriedky nám dodá najmä Čina,“ spresnil Kičura. Rúška by sa mali dostať aj k bežným ľuďom, a to prostredníctvom okresných úradov." V hre je, ze rúška roznesie aj Slovenska pošta, ale to je zatiaľ len hypotéza," naznačil Kičura. Hmotne rezervy dostali včera za úlohu zabezpečiť aj rýchlotesty na potvrdenie ochorenia. Malo by ich byt niekoľko stotisíc. „Dostať sa k zdravotníckych pomôckam je naročné, mnohé ponuky sú len feikové, každú ponuku však musíme preveriť,“ uzavrel Kičura.

Polícia pátra po autorke nepravdivej informácie, že v telách ľudí, ktorí podľahli vírusu COVID-19 bol Ibuprofén. Autorka tejto správy sa odvolávala na štúdiu univerzity vo Viedni. Tá to však počas víkendu dementovala. Odporúča sa konzultovať s lekárom, či na zníženie horúči užiť Ibuprofén alebo paracetamol.

Taliansko za nedeľu hlásilo 368 obetí. V Španielsku za 24 hodín pribudlo dve tisíc nových prípadov a viac ako sto obetí. Španielska vláda vyhlásila zákaz vychádzania, povolená je cesta do práce a nákup potravín. Radikálne opatrenia prijíma aj Rakúsko. Zakázalo stretnutia nad päť ľudí, von môžu obyvatelia vychádzať len v troch prípadoch: nevyhnutná cesta do práce, zabezpečenie potravín a v prípade pomoci druhým ľuďom. Obydlie môžu opustiť len sami alebo s ľuďmi, s ktorými žijú v jednej domácnosti. Naši susedia evidujú aktuálne 800 prípadov koronavírusu. Opatrenia vyhlásil rakúsky kancelár Sebastian Kurz.