Primárka infektológie: Strach je prirodzený, s ľuďmi treba hovoriť

Koronavírus vyvoláva v ľuďoch strach, no v prvej línii sú záchranári. Ako pri pomoci s potenciálne nakazenými postupujete?

Pacient s podozrením na infekciu koronavírusom vstupuje do budovy nášho oddelenia osobitným vchodom, ktorý je na to určený. Je vyšetrovaný vo vyhradených priestoroch a ak jeho stav vyžaduje hospitalizáciu, je prísne izolovaný v samostatnej izbe s vlastným sociálnym zariadením. Personál používa špeciálne ochranné pracovné prostriedky.

Ešte predtým ale zasahuje biohazard tím. Čo to vlastne znamená?

Človek telefonicky kontaktuje lekára, ten odoberie potrebnú anamnézu a následne to konzultuje s epidemiológom a infektológom. Ak je podozrenie na COVID-19 a klinický stav pacienta vyžaduje hospitalizáciu, aktivuje sa špeciálny BSL2 tím rýchlej zdravotnej pomoci. Za prísnych bezpečnostných opatrení je potom pacient prevezený na infektológiu. Po jeho izolácii nasleduje dezinfekcia sanitky a všetkých priestorov, cez ktoré prešiel.

Akých špeciálnych inštrukcií sa držíte?

Naše oddelenie, ako aj celá Rooseveltova nemocnica, už koncom januára prijali opatrenia a postupy na starostlivosť o týchto pacientov tak, aby im bola poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť. Zároveň je zabezpečená ochrana personálu aj ostatných pacientov pred infekciou. Tieto postupy sa, samozrejme, prispôsobujú a dopĺňajú podľa aktuálnej situácie. Všetky opatrenia je možné sledovať na stránkach nemocnice.

Čo všetko zahŕňa vaša pracovná výbava?

Personál, ktorý sa stará o tých, čo majú podozrenie, alebo už potvrdenú infekciu COVID-19, a nie sú to len lekári či zdravotné sestry, no tiež sanitári a upratovačky, používa predpísané osobné ochranné prostriedky. Je to overal s kapucňou, jednorazové rukavice, gumené čižmy alebo návleky. Na ochranu tváre máme masky FFP3, okuliare a štíty.

Nemá personál obavu pred nákazou?

Aj zdravotníci sú len ľudia a určite majú strach. Dôležitá je ich ochrana a podpora, snažíme sa tiež veľa komunikovať. V tíme mám lekárov a sestry, sú medzi nimi aj rodičia malých detí, ktorí už v prvých dňoch prišli za mnou s tým, že sa budú dobrovoľne starať o týchto pacientov. Všetci si uvedomujeme riziká, no zároveň aj zodpovednosť a povinnosti voči našim pacientom a celému Slovensku. Chcem požiadať všetkých ľudí, aby boli zodpovední. Nerešpektovaním pokynov a zatajovaním informácií ohrozujú zdravotnícky personál. Okrem ohrozenia nášho zdravia oslabujú aj našu vnútornú silu a vôľu pomáhať.

Koľko pacientov denne v tejto súvislosti riešite?

Je to rôzne. Celkovo sme mali doteraz hospitalizovaných viac ako päťdesiat ľudí s podozrením na infekciu koronavírusom. Okrem jedného boli všetky testy negatívne. Popritom denne telefonicky poskytujeme informácie o tom, ako postupovať, asi dvom desiatkam pacientov.

Mnohí vyzývajú, aby ľudia nepodliehali panike. Darí sa im zachovať pokoj?

Strach je prirodzený. S ľuďmi treba v prvom rade hovoriť – poskytnúť im pravdivé informácie a podporu. Odpovedať im aj na možno banálne otázky. Musia vedieť, že štát aj zdravotníci sú tu pre nich a urobíme všetko pre to, aby sme chránili ich zdravie a životy. Bez spolupráce a disciplíny všetkých to však nejde.

Sme v podstate len na začiatku, ale cítiť už medzi slovenskými zdravotníkmi únavu?

Na našom pracovisku som to zatiaľ nespozorovala. Zvýšený rešpekt a vnútorné obavy ale určite sú.

V Česku je už infikovaná aj jedna zdravotná sestra. V Taliansku dokonca desiatky lekárov. Ako si to vysvetľujete?

Podľa mňa je to dôsledok kombinácie viacerých faktorov ako nedostatočná ochrana, nedostatok zdravotníkov, stres či únava.

Čo by ste odkázali húfom kupujúcim potraviny?

Neprimerané zásoby nás nezachránia. Buďme rozumní, zodpovední a myslime aj na iných. Susedov, starých rodičov, chorých a tiež na tých, ktorí sú v prvej línii a cestou z práce si už pre seba a svoje rodiny nekúpia ani chlieb.

Ste svedkom rôznych reakcií – ktorá bola najzvláštnejšia?

Za ostatný mesiac je to rôzne. Zo začiatku to bol najmä strach, občas nadávky, aj agresivita. Ale v deň, keď sa v Banskej Bystrici potvrdil prvý pozitívny prípad, registrujem neskutočnú podporu a pozitívne reakcie. Jedna súkromná firma nám poskytla zo svojich zásob ochranné masky. No a z nemenovanej banskobystrickej reštaurácie sme dokonca dostali ponuku na zabezpečenie stravy pre náš personál.

Môžete ľuďom odporučiť, čím sa môžu najlepšie chrániť?

Predovšetkým disciplinovanosťou a dodržiavaním pokynov. Zabudnime na vzájomné konflikty, sebeckosť, nezáviďme a pomáhajme si navzájom.

Akými slovami by ste v týchto hektických chvíľach povzbudili zamestnancov na vašom oddelení?

Svojmu personálu chcem vyjadriť obrovskú vďaku a podporu – lekárom, sestrám, sanitárkam aj upratovačkám. Napriek nie úplne vyhovujúcim podmienkam pristupujú k pre nás doteraz neznámej infekcii s rozvahou a vysokou profesionalitou. Verím, že s takýmito ľuďmi, pri rozumnom a disciplinovanom správaní sa nás všetkých Slovensko tento boj zvládne.