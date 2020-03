ONLINE: Pre koronavírus uzavreli v ČR prvé mestá, Slovákov volajú domov

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák má pripraviť plán repatriácie občanov Slovenska domov. V zahraničí sa stále nachádza veľa občanov, ktorí sa dožadujú svojho príchodu na Slovensko. Občania majú byť v kontakte s veľvyslanectvami, aby ministerstvo vedelo, koľko ich je, a aby mohlo prijať rozhodnutie, kedy a akou formou ich prepraviť. Odznelo to po mimoriadnom zasadnutí vlády v nedeľu.

6:55 Českí hygienici v pondelok ráno úplne uzavreli dve mestá a jednu obec v Olomouckou kraji s cieľom zamedziť šíreniu nového druhu koronavírusu. Ľudia nemôžu z miest Litovel a Uničov ani z obce Červenka odísť ani do nich vstúpiť, informoval server Novinky.cz.

6:38 Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Číne zostáva podľa pondelkových oficiálnych údajov na nízkej úrovni. V krajine však rastú obavy z chorých ľudí, ktorí pricestujú zo zahraničia.

Za uplynulý deň nahlásili v Číne 14 ďalších úmrtí a 16 nových infikovaných, z ktorých dvanástim zistili ochorenie pri príchode do krajiny a sú tak v oficiálnej štatistike vedení ako „importované prípady“. Viac než 65 000 ľudí sa v Číne vyliečilo, z nich 838 za posledných 24 hodín. Peking dosiaľ hlásil spolu 123 tzv. dovezených prípadov.

6:30 Letecká doprava z Rakúska a do tejto krajiny sa „takmer zastaví“, vyhlásil spolkový kancelár Sebastian Kurz v nedeľu večer. V osobitnom programe verejnoprávnej televízie ORF o koronavírusovej kríze vyzval Rakúšanov v zahraničí, aby sa „neodkladne“ vydali na cestu domov alebo kontaktovali ministerstvo zahraničných vecí, aby ich doviezli do vlasti.

6:25 Klinická skúška vakcíny zameranej na ochranu proti koronavírusu sa začne v pondelok, uviedol predstaviteľ americkej vlády, ktorého vyjadrenie priniesla v nedeľu agentúra AP.

Prvý účastník skúšky dostane experimentálnu vakcínu v pondelok, uviedol predstaviteľ pod podmienkou anonymity, keďže testovanie zatiaľ nebolo verejne oznámené. Dodal, že skúšku financuje Národný zdravotnícky inštitút (NIH), pričom sa koná vo výskumnom ústave v meste Seattle. Americkí zdravotnícki predstavitelia uvádzajú, že úplné overenie potenciálnej vakcíny potrvá rok až rok pol.

6:14 Česká vláda zakázala od nedeľňajšej polnoci voľný pohyb ľudí v celej Českej republike. Opatrenie bude platiť do 24. marca s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu koronavírusu. Výnimkou budú cesty do zamestnania alebo nevyhnutné nákupy.

V Česku aktuálne evidujú 293 ľudí nakazených koronavírusom, nárast ich počtu za nedeľu dosiahol 33 percent, ako uviedol minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

Výrazné obmedzenie voľného pohybu osôb v ČR bude v platnosti od pondelka 0.00 h do 24. marca 6.00 h. Zákaz voľného pohybu sa nevzťahuje okrem ciest do zamestnania tiež nevyhnutných ciest za rodinou, nákupu základných životných potrieb alebo ciest do zdravotníckych zariadení, píšu Novinky.cz.

Minister vnútra Jan Hamáček spresnil, že nikto nikomu nezakazuje chodiť na prechádzku. Cieľom opatrenia je podľa neho obmedzenie medziľudských kontaktov. Pri pohybe vonku by si ľudia mali od seba udržiavať odstup a „držať sa s tými, kto sú s nimi doma“. „Polícia nebude nikoho lustrovať ani naháňať po uliciach. Celá tá situácia je tu preto, aby si ľudia uvedomili, že situácia je vážne,“ zdôraznil Hamáček.

5:25 V Taliansku, Španielsku a Francúzsku dramaticky rastú počty nakazených a obetí. V Taliansku, kde za 24 hodín pribudlo 368 mŕtvych, je celková bilancia už 1809 obetí na životoch. Nakazených je 24 747 ľudí. Španielsko má v rovnakom období ďalších 2000 nakazených a 100 obetí. Francúzsko má 5400 infikovaných a 120 obetí.

5:20 V USA, kde od soboty platí zákaz príletov z 26 európskych krajín, zavládol na letiskách chaos pre zdĺhavú zdravotnú kontrolu cestujúcich. V krajine je 2816 nakazených a 58 obetí. Prezident Donald Trump medzi nakazenými nie je: jeho test bol podľa lekára negatívny.

Trump v prejave vyzval občanov, aby nepanikárili a neskupovali vo veľkom zásoby potravín. „Nemusia toľko nakupovať. Len žiadny zhon, jednoducho sa upokojte,“ povedal na tlačovej konferencii v Bielom dome s tým, že Američania v súčasnosti kupujú trikrát až päťkrát viac jedla než bežne.

5:00 V pevninskej Číne, odkiaľ sa koronavírus začal šíriť, za sobotu zaznamenali 20 prípadov nákazy a desať mŕtvych; potvrdil sa tak pokles počtu nových prípadov a úmrtí z posledných dní. Aj v Južnej Kórei počet nových prípadov ďalej klesá. Za sobotu Soul ohlásil 76 prípadov, za piatok ich bolo ešte 107.

V pondelok ohlásila Čína ďalších 16 nových prípadov, 14 infekcii podľahlo. Južná Kórea v pondelok hovorila o 76 pozitívne testovaných. Celkový počet nakazených v Južnej Kórei sa do pondelka vyšplhal na 8236, z nich 75 zomrelo a 1137 sa uzdravilo. Posledné údaje sú výrazne nižšie ako v čase, keď bola pandémia v krajine na vrchole.