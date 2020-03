Slovenská pošta: Na vyplácanie sociálnych dávok bude dohliadať aj polícia

Slovenská pošta bude od 18. do 27. marca vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu. Vzhľadom na to prijala prísnejšie ochranné opatrenia, zároveň vyzýva občanov, aby ich pri preberaní sociálnych dávok dôsledne dodržiavali.