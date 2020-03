Byt po Ficovi nepredali

VIDEO: Pozrite sa, ako to vyzerá v byte, ktorý si prenajímal Robert Fico od podnikateľa Ladislava Baštrnáka.

Správkyňa konkurznej podstaty v zasklenej miestnosti hotela pod hradom Devín s pripravenými tabuľkami s číslami i počítačkou peňazí, keby chcel niekto platiť v hotovosti, zakázala novinárom vyhotovovať akékoľvek zvukové i obrazové záznamy. Správkyňa, jej dvaja asistenti a notár si tváre zahalili rúškom, pričom upozorňovali všetkých, aby dodržiavali primeraný odstup. Na dražbu sa však prišli nakoniec pozrieť len novinári.

O jedenástej predpoludním síce prvé kolo dražby otvorila, no keďže ani jeden záujemca osobne neprišiel, tak ho aj rýchlo skončila. „Dražobnú zábezpeku zložil jeden účastník, no nedostavil sa, takže nemáme žiadnych účastníkov dražby,“ ozrejmila na úvod Ivanová. No ešte na začiatku marca avizovala, že luxusný byt by potenciálne chcelo až dvanásť záujemcov.

Luxusné mramorové podlahy, stropné osvetlenie, obývačka spojená s kuchyňou s jedinečným výhľadom na Bratislavu, výmera 377 štvorcových metrov, s dvoma terasami veľkými 111 štvorcových metrov. V takom luxuse býval expremiér Fico v rezidencii Bonaparte.

Okrem bytu, z ktorého sa Fico vysťahoval na jeseň minulého roka, sa bude dražiť aj niekoľko garážových státí a pivnica.

„Záujemcovi, ktorý zložil zábezpeku, peniaze vrátime,“ vysvetlila po neúspešnom prvom kole Ivanová. V tejto chvíli nie je jasné, kedy bude vyhlásené druhé kolo.