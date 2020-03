Obmedzí sa vychádzanie z domovov? Zatiaľ ešte nie

VIDEO: Ako prebieha odber vzoriek pri teste na koronavírus.

Nakazení pribudli v Trnave, Trenčíne, Pezinku, vo Svidníku, v Prešove, Košiciach, Rožňave, Liptovskom Mikuláši a v Sobranciach. Za pondelok bolo okrem potvrdených prípadov doteraz vyšetrených 148 ďalších vzoriek s negatívnym výsledkom. Nik z pacientov zatiaľ nie je vo vážnom stave, nik nie je pripojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Väčšina potvrdených je v domácej izolácii. „Všetky opatrenia zostali v platnosti, budú však mierne modifikované,“ oznámil premiér po trojhodinovom stretnutí Ústredného krízového štábu.

Povolí sa tak fungovanie práčovní, čistiarní, pneuservisov, autoservisov a odťahovacích služieb. „Fungovať budú aj taxislužby, nebudú však môcť prevážať ľudí,“ dodal Pellegrini. Taxikári tak môžu voziť len veci či tovary.

Krízový štáb bude zároveň vláde odporúčať, aby sa rozšíril núdzový stav na celé zdravotníctvo. V súčasnosti sa týka len štátnych nemocníc, po rozšírení do núdzového stavu prejdú všetky nemocnice, záchranky a zdravotnícke zariadenia, teda aj súkromné. „Vláda o tom rozhodne v stredu,“ naznačil Pellegrini.

Obmedzený pohyb je odporúčanie

K obmedzeniu pohybu zatiaľ krízový štáb nepristúpil. „Zatiaľ je to iba odporúčanie. Ak sa však nebude dodržiavať, vláda k obmedzeniu môže pristúpiť a zakázať akýkoľvek pohyb mimo dochádzania do práce či za nákupom,“ zdôraznil premiér. Štáb zároveň vydal odporúčanie, aby do potravín, na úrady, do vozidiel mestskej hromadnej dopravy mohol vstúpiť len človek s ochranou na tvári.

Ochranných prostriedkov bude podľa premiéra dostatok. Niekoľko stotisíc respirátorov, návlekov na obuv či okuliarov by malo doraziť do krajiny z Turecka. Ak zajtra dorazia, problém našich nemocníc, záchraniek a ambulancií je na určitú dobu zažehnaný,“ mienil Pellegrini Ďalšie ochranné prostriedky by mali doraziť do budúceho utorka. Tovar bude naskladnený v Slovenskej Ľupči. „Len čo sa tovar naskladní, v piatok alebo v sobotu, potom sa dostane k zákazníkom,“ uistil Kajetán Kičura, predseda Správy štátnych hmotných rezerv.

Model štátnych analytikov tiež naznačil, že podiel nakazených by mal byť „hlboko pod 40 percent“ celého národa. „Ide o dobrú správu, pretože v iných krajinách to môže byť až 80 percent,“ priblížil Pellegrini.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia. Vláda v nedeľu pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre zdravotníctvo a prijala ďalšie opatrenia, ktoré sú v platnosti od včera. Ide o ďalšie zatváranie prevádzok, pričom platí, že sa to netýka potravín, drogérií, lekární, trafík či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne.

Testovanie vzoriek bude rýchlejšie

Vyšetrovanie vzoriek sa však urýchli. Okrem Národného referenčného centra pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva vzorky vyšetruje aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a v Košiciach. Do konca týždňa by mala laboratórna diagnostika odštartovať aj v Trenčíne.

„Testovacie kapacity posilňujeme z dôvodu pribúdajúceho počtu vzoriek a z dôvodu zabezpečenia lepšej dostupnosti laboratórnej diagnostiky. Laboratóriá sú spolu schopné denne vyšetriť približne 400 vzoriek,“ priblížil Pellegrini, poverený riadením ministerstva zdravotníctva. Rozšírenie laboratórnej diagnostiky umožní podchytenie väčšieho množstva ohnísk. „Zvýši sa tak šanca väčšieho záchytu ochorenia COVID-19,“ vysvetlil hlavný hygienik Ján Mikas.

Rozšírením testovacích kapacít sa zároveň skráti doba čakania na výsledky, keďže vzorky už nebudú putovať len do hlavného mesta. Testovať budú aj súkromné laboratóriá Medirex. Posilniť testovacie kapacity na úradoch verejného zdravotníctva chce aj Virologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Kapacita pri nasadení Trenčína a SAV potom bude až 700 vyšetrených vzoriek denne.

Na zvýšený záujem o informácie týkajúce sa ochorenia zareagovalo aj Národné centrum zdravotníckych informácií. To spustilo webovú stránku virus-korona.sk s aktuálnymi údajmi. Občania tu nájdu základné informácie o diagnóze Covid-19, príznakoch ochorenia, preventívnych a protiepidemických opatreniach. Stránka tiež informuje o aktuálne platných nariadeniach štátu a inštitúcií.

„Dôležitou súčasťou sú aj často kladené otázky a odpovede. Táto sekcia pomôže občanovi zorientovať sa. Vybrali sme ich na reálnom základe najčastejších otázok smerovaných na našu infolinku," uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš. NCZI tiež rozšírilo služby infolinky 0800 221 234, s Call Centrom dobrovoľne spolupracuje približne 200 študentov lekárskej fakulty, ktorí komunikujú aj v anglickom jazyku.

MHD aj klientske centrá sprísňujú

Zdravotníci nedeľné nariadenie núdzového stavu v zdravotníctve rešpektujú. Vyzývajú však vládu, aby ich čo najrýchlejšie zásobila ochrannými prostriedkami. „Plne si uvedomujeme, pre aké povolanie sme sa rozhodli. Vláda však nemôže hazardovať so životmi sestier, pôrodných asistentiek a ostatných zdravotníckych pracovníkov a nútiť ich poskytovať zdravotnú starostlivosť, a to pri ohrození vlastného zdravia a zdravia ich rodín bez toho, aby im zabezpečila ochranné prostriedky,“ zdôraznila Iveta Lazorová, prezidentka komory sestier a pôrodných asistentiek.

Núdzový stav má umožniť presuny personálu, materiálu a techniky z nemocnice do nemocnice a zároveň dáva možnosť štátu zamedziť odmietnutiu prísť do práce, respektíve vyhlásiť štrajk. „Vyzývame predsedu vlády, aby urýchlene zabezpečil zdravotníkom, ktorí sú v prvej línii ohrozenia nákazou koronavírusom, dostatok ochranných, osobných prostriedkov potrebných na poskytovanie bezpečnej zdravotnej starostlivosti, ako sú: maska na tvár, respirátor FFP3, ochranné okuliare, zástery alebo vodoodolné kombinézy, ochranné rukavice,“ vymenovala Lazorová.

Pošta chce označené dvere

K obmedzeniam pristúpila v pondelok aj Slovenská pošta. Prevádzky, ktoré sú súčasťou obchodných centier, budú cez víkend zavreté. Vstup do pobočky pošty je možný len s rúškom alebo inou ochranou tváre. „To isté platí aj v prípade preberania balíkov od našich kuriérov či poštových doručovateľov,“ zdôraznila pošta na sociálnej sieti. Pošta tiež požiadala ľudí, aby svoje dvere označili nápisom Karanténa, ak sa v nej obyvatelia domácnosti nachádzajú. „Aby sme vedeli ochrániť našich kuriérov a poštových doručovateľov pred nákazou,“ vysvetlila pošta.

Mestá a bratislavské mestské časti pokračujú v uzatváraniu ihrísk a všetkých miest, kde by sa mohlo stretnúť viac ľudí. Bratislavské Nové Mesto preto zatvorilo areál prírodného kúpaliska Kuchajda, zároveň je pozastavená premávka lanovej dráhy medzi Železnou studničkou a Kamzíkom. „Kuchajda bola otvorená minulý týždeň, lebo ľudia ju využívajú ako skratku od Kolosea na Vajnorskú ulicu. Starosta to bol cez víkend skontrolovať a ihriská boli plné mamičiek s deťmi. Tak ešte cez víkend padlo rozhodnutie o zatvorení Kuchajdy,“ vysvetlil novomestský hovorca Marek Tettinger. Polícia zároveň rieši zatiaľ viac ako 200 prípadov po celej krajine, keď došlo k porušeniu povinnej karantény. Všetci títo ľudia dostanú pokutu v maximálnej výške 1 659 eur.