Ministerstvo vnútra nakúpilo rúška za 2,5 milióna eur

Ministerstvo vnútra (MV) zakúpilo milión kusov antibakteriálnych rúšok. Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej na Centrálnom registri zmlúv, celkové náklady na zabezpečenie rúšok vyčíslili na 2 520 000 eur aj s DPH. Rúška má do Ústredného skladu MV SR v Slovenskej Ľupči dodať spoločnosť Fintex s.r.o. zo Spišskej Novej Vsi. „Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v čiastkových dodávkach do 30. júna 2020,“ uvádza sa v zmluve.

Predseda Správy Štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Kajetán Kičura po pondelňajšom rokovaní ústredného krízového štábu uviedol, že v súvislosti s globálnou pandémiou koronavírusu sa na Slovensku majú v najbližšom období naskladniť ochranné prostriedky v hodnote 50 miliónov eur. Spolu 65 kubíkov materiálu by malo byť k dispozícii do budúceho týždňa do utorka. Ako Kičura dodal, o spôsobe distribúcie rozhoduje vláda.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu a prijala ďalšie opatrenia, ktoré sú v platnosti od 16. marca. Ide o ďalšie zatváranie prevádzok, pričom platí, že sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne. Počet infikovaných ľudí na nový koronavírus na Slovensku je aktuálne 72.