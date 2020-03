Matovič zatiaľ nepovedal, kto bude vo vláde. Kiska sa má vzdať mandátu

„Všetko závisí od okolností dňa. Máme veľa práce okolo koronavírusu a príprav po prebratí vlády,“ povedal pre Pravdu Eduard Heger (OĽaNO), budúci minister financií.

Tlačovú konferenciu, na ktorej mal Matovič oznámiť mená ministrov, ohlasoval nielen on sám, ale aj lídri ďalších strán, ktoré vstúpia do vládnej koalície.

Konkrétne mená Matovič v pondelok povedal prezidentke Zuzane Čaputovej. Tá vyhlásila, že akceptuje všetky predložené mená.

Ministrom zdravotníctva bude Marek Krajčí (OĽaNO), financií Eduard Heger (OĽaNO), šéfom hospodárstva a podpredsedom vlády pre ekonomiku bude Richar Sulík (SaS), jeho kolega Branislav Gröhling povedie školstvo. Mária Kolíková (Za ľudí) by si mala sadnúť na stoličku ministerky spravodlivosti.

Kiska sa má vzdať poslaneckého mandátu

Exprezident a predseda strany Za ľudí Andrej Kiska sa vzdal mandátu poslanca Národnej rady (NR) SR, ktorý získal vo februárových parlamentných voľbách. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.

Predseda SaS Richard Sulík po rokovaní politických strán v parlamente túto informáciu nepotvrdil. Povedal však, že ak sa Kiska vzdá poslaneckého mandátu, neprekvapí ho to.

Informáciu portálu tvnoviny.sk nepotvrdil ani hovorca parlamentu Tomáš Kostelník. Uviedol, že pokiaľ by sa Kiska mandátu vzdal, nastúpil by za neho náhradník. Mal by ním byť Tomáš Lehotský.

Strana Za ľudí dostala v parlamentných voľbách 5,77 percenta hlasov, čo jej prinieslo 12 kresiel v národnej rade. O Kiskovom neuplatnení si mandátu sa špekulovalo od začiatku. Pre zdravotné problémy nechodil ani na rokovania o vytvorení vlády. Dosiaľ nepovedal, aká bude jeho politická budúcnosť, či odíde aj z čela strany.

VIDEO: Čo sa stane, keď si Kiska neprevezme poslanecký mandát?

SaS navrhne za podpredsedu parlamentu Martina Klusa

Strana SaS nominuje za podpredsedu Národnej rady SR Martina Klusa. Nomináciu schválila Republiková rada SaS. Potvrdil to predseda SaS Richard Sulík. Šéf Smeru-SD Robert Fico potvrdil, že jeho strana navrhne na post podpredsedu dosluhujúceho premiéra Petra Pellegriniho. Nominácie na ďalších podpredsedov ešte nepovedali. Predsedom Národnej rady by mal byť líder Sme rodina Boris Kollár.

VIDEO: Richard Sulík prezradil čo obsadia v rámci výborov nominanti SaS.

VIDEO: Príchod Igora Matoviča a Veroniky Remišovej do parlamentu, kde sa majú stretnúť lídri opozície aj koalície.