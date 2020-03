Slovensko má náskok pred vírusom, ochorieť mohla polovica obyvateľov

Mestská časť Košice Sever zabezpečuje rozvoz obedov pre dôchodcov zo strediska sociálnej pomoci mesta Košice. Klienti si nahlásia obed telefonicky a v jednorazových obaloch sa rozváža na byty seniorom. Kvôli zatvorenej jedálni si niektorí dôchodcovia vyžiadali takýto dovoz obedov. Od klientov majú vstup do brán, obed sa položí na dohodnuté miesto, preto pracovníci dochádzajú minimálne ku kontaktu s klientmi. Na snímke seniorka si preberá obed cez okno rodinného domu

Ak by krízový štáb neprijal opatrenia, ochoreli by dva milióny obyvateľov. Vrchol nákazy sa čaká v druhej polovici júna.

Počet pacientov, u ktorých bol potvrdený koronavírus, sa zvýšil na 97. Z nich je 22 hospitalizo­vaných v nemocniciach, dvaja sú umiestnení na jednotke intenzívnej starostlivosti, nie sú však napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Zvyšok sa lieči v domácej karanténe.

Premiér Peter Pellegrini (Smer) na výjazde v Bánovciach nad Bebravou, kde sa začalo so šitím antibakteriálnych ochranných rúšok, prisľúbil, že cez vyššie územné celky by malo byť rozdistribuovaných 70-tisíc rúšok, ochranných rukavíc a návlekov na obuv. Primárne budú smerovať zdravotníkom. Denne by malo pribudnúť až 40-tisíc rúšok.

Pellegrini naznačil, že krízový štáb uvažuje nad rozšírením núdzového stavu v zdravotníctve aj na súkromný sektor. Podľa prezidenta Slovenskej spoločnosti infektológov Pavla Jarčušku by však mal štáb pristúpiť ešte k jednému výraznému obmedzeniu – dočasnému zrušeniu mestskej hromadnej dopravy. "Nemyslím si, že ho vláda neprijme,“ mieni Jarčuška.

Vysvetľuje, že k tomuto kroku zatiaľ pristúpilo Slovinsko, hoci ide o drastické opatrenie, vozidlá mestskej dopravy sú v súčasnosti miestom, kde sa ľudia zhlukujú. "Takéto opatrenie by prinútilo ľudí zostať doma a obmedziť pohyb,“ tvrdí infektológ.

Opatrenia, ktoré Slovensko prijalo – zatvorenie hraníc, obmedzenie vlakovej a autobusovej dopravy len na územie krajiny, zrušenie leteckej prepravy, zatvorenie škôl, sú síce prísne, ale ukazuje sa, že sú nevyhnutné.

"Prijaté opatrenie výrazne dopomohli k tomu, aby sa šírenie koronavírusu pozastavilo,“ hodnotí generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky rezortu zdravotníctva Martin Smatana. Podľa matematických modelov totiž COVID-19, ktorý spôsobuje koronavírus, dosiahne svoj epidemiologický vrchol na 110. deň od 15. marca, teda 22. až 23. júna. "Vtedy bude mať toto ochorenie desať percent obyvateľov,“ dodal.

Analýza inštitútu vychádza zo simulácie prenosu koronavírusu po Slovensku na základe migračných tokov medzi obcami podľa modelu na základe článku z časopisu Nature. Na jej základe môže Ústredný krízový štáb pripraviť ďalšie opatrenia. Podľa Smatanu sa model aktualizuje každý deň o nové čísla, pričom ďalšia analýza by mala byť hotová 23. marca.

Smatana zdôrazňuje, že ak by Slovensko neprijalo žiadne opatrenia, do 26 dní by ochorelo až 45 percent populácie, čo sú približne dva milióny Slovákov. "Vďaka opatreniam bol nárast počtu pacientov posunutý v čase,“ prízvukuje šéf inštitútu s tým, že Slovensko tak získalo čas na ďalšie opatrenia alebo nákup potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Podľa Smatanu máme na najbližšie dva mesiace všetko, čo potrebujeme. "Máme vyše 550 respirátorov pre najťažších pacientov, predpokladáme, že do dvoch mesiacov od 15. marca bude intenzívnu zdravotnú starostlivosť potrebovať 532 ľudí,“ pokračoval s tým, že práve prísnymi opatreniami si Slovensko kúpilo čas. "Čo je benefit, ktorý iné krajiny ako Taliansko alebo Španielsko nemajú, preto tam teraz majú katastrofické scenáre,“ myslí si.

Ak bude 537 391 nakazených, očakáva sa, že v 100. deň od 15. marca bude mať symptómy 322 435 z nich. Ak rátame súčasnú vekovú distribúciu, tak bude 7,43 percenta symptomatických pacientov vyžadovať podľa štúdie hospitalizáciu. Počíta sa s tým, že z nich bude zase 13,75 percenta potrebovať akútnu starostlivosť.

Model ďalšieho vývoja nákazy koronavírusom však predpokladá, že opatrenia budú pokračovať aj v ďalších týždňoch. Aktuálna analýza už brala do úvahy, že sú zatvorené všetky školy a zastavila sa výroba v automobilkách Volkswagen a PSA.

"Slovensko má 60 dní na to, aby buď dokúpilo prístroje alebo dokázalo aplikovať opatrenia na problémové časti populácie,“ upozornil Smatana s tým, že najlepšie by bolo, aby ľudia vôbec alebo minimálne vychádzali.

Deti zo škôlok v Ružinove majú problém s testovaním

V bratislavskej mestskej časti Ružinov evidujú pacientov s pozitívnym testom na koronavírus v materskej škole Palkovičova. Sú medzi nimi aj učiteľky, riaditeľka, upratovačka i samotné deti. Starosta Ružinova Martin Chren je s rodičmi detí v dennom kontakte. Podľa jeho informácií z rizikových škôlok už otestovali do desať detí, pričom u dvoch z nich sú výsledky na koronavírus pozitívne.

„Včera večer sme mali potvrdený jeden prípad, dnes ráno pribudol ďalší. Dnes máme teda zo škôlky Palkovičova už dve pozitívne testované detičky,“ povedal starosta Ružinova pre Pravdu. Ten je pravidelne v kontakte s rodičmi. Podľa jeho informácií rodičia musia niekoľko dní čakať na testovanie, keďže sú kapacity obmedzené. Starosta tvrdí, že deti, ktoré prišli do kontaktu s učiteľkami s koronavírusom, majú problém s tým, aby ich vôbec otestovali. Najskôr musia mať príznaky ako horúčku, kašeľ, problémy s dýchaním.

„Rodičia majú strach, ale my ich neustále vyzývame, aby striktne dodržiavali izoláciu. Do desať detí už bolo otestovaných, z toho len dve pozitívne,“ povedal Chren. Medzi prvými s pozitívnym koronatestom je muž, ktorý pochádza z Humenného, no spolu s manželkou bývajú v Bratislave. Žena pracuje ako učiteľka v škôlke Velehradská, takže v kontakte bola s viacerými deťmi. Jej test na koronavírus bol však negatívny. Chren tvrdí, že z tejto škôlky zatiaľ neevidujú žiadneho pacienta s koronavírusom.

Zo škôlky na Palkovičovej bola prvou pozitívne testovanou učiteľka. Tá bola na oslave u známych na chalupe v Kittsee. Práve v tejto rodine bol potvrdený koronavírus. Od učiteľky sa podľa Chrena nakazila upratovačka, ďalšia učiteľka a riaditeľka. Keďže však materská škola na Palkovičovej je elokovaným pracoviskom škôlky na Prešovskej, považuje sa aj toto zariadenie za rizikové.

Po oslave bola učiteľka štyri dni v práci, na piaty deň vyšli správy o pozitívnom teste rodiny z Kittsee. „Okamžite si spojila dve a dve. Hneď v piatok volala na infolinku, v nedeľu ju prišli otestovať a v pondelok ráno mala pozitívny výsledok. Ihneď nás o tom informovala,“ povedal Chren s tým, že vzápätí mestská časť škôlku zatvorila.

„Vieme o viacerých deťoch a ich rodinách, ktoré majú príznaky vírusových ochorení. V tomto období je však ťažké zistiť, či ide len o nádchu alebo koronavírus,“ dodal Chren, ktorý dúfa, že pacientov zo škôlok v Ružinove nebude pribúdať.