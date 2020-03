Budúci premiér nemá čas povedať, kto bude vo vláde

VIDEO: Matovič sa posmieval Ficovi: Padol z hrušky

Hlavnú pozornosť tak politickí lídri venovali rozdeleniu predsedníckych funkcií v 19 parlamentných výboroch. Kým predsedovia koaličných strán si posty úspešne podelili a pri odchode zo spoločného rokovania sa nesťažovali, šéfovia už opozičných strán Robert Fico (Smer) a Marian Kotleba (ĽS NS) neodchádzali spokojní.

Prezidentka už v pondelok povedala, že predložené mená ministrov akceptovala a po demisii vlády Petra Pellegriniho (Smer), ktorá je naplánovaná na piatok, už v sobotu 21. marca vymenuje novú vládu na čele s Matovičom. Ten verejnosti prisľúbil, že sa ich dozvieme už v utorok. Napriek prísľubu však mená ministrov nezverejnil.

„Niekedy sa v živote stane, že nestíhate a priznám sa, že ani ja teraz nestíham,“ vysvetlil Matovič pri príchode do parlamentu. „Chcel som, aby na tlačovke boli všetci budúci ministri so mnou, ale vzhľadom na situáciu s koronavírusom to nebolo možné. Možno sa ich dozvieme, až keď ich pani prezidentka vymenuje,“ pripustil Matovič.

„Musíte zohľadniť, že výmena vlády je vždy hektická, ale sme aj pod tlakom krízovej situácie. Sám neviem, kde mi hlava stojí. Keď niečo časovo nevyjde, ako človek predpokladal, nie je to určite žiadna tragédia,“ zastal sa ho Sulík.

VIDEO: Remišová o Kiskovi a postoch v parlamente

Sulík dostal kompenzáciu

Centrom politického života sa tak v utorok stal parlament, kde sa zišli všetci politickí lídri, aby sa dohodli na rozdelení jednotlivých výborov. Koalícia bude mať predsedu v dvanástich koaličných výboroch, opozícia v siedmich. Po zhruba hodine začali predsedovia parlament opúšťať.

Ako jeden z prvých odchádzal líder SaS Richard Sulík, zverejnil iba pozície, ktoré dostane jeho strana. Tá získa predsedníctvo parlamentného výboru pre financie a rozpočet, ktorý by mal viesť Marián Viskupič. „Je to súčasťou dohody o kompenzácii, že nie som ministrom financií, ale hospodárstva. S Igorom (Matovičom – pozn. red.) sme sa preto dohodli, že k tomu budeme mať tento výbor a k tomu funkciu podpredsedu vlády pre ekonomiku,“ priblížil Sulík.

Zdravotníckemu výboru bude predsedať Jana Cigániková. „Už sa teší na spoluprácu s Marekom Krajčím, ktorý bude pravdepodobne ministrom zdravotníctva,“ dodal Sulík.

S rozdelením výborov je šéf liberálov spokojný. „Je to tak, ako vydala aritmetika. Myslím si, že by sa to malo rozdeľovať podľa počtu mandátov. Neboli sme hamižní. Pre SaS sú to dva výbory, ale dva dôležité výbory pre našu stranu. Navyše máme aj dvoch podpredsedov,“ dodal. SaS navyše získalo aj funkciu podpredsedu parlamentu, ktorú má zastávať Martin Klus.

VIDEO: Kiska sa vzdal mandátu, čo na to hovoria jeho kolegovia z koalície.

Remišová chce nový výbor

Rovnako len za seba hovoril aj predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý bude novým predsedom parlamentu. „Máme verejnú správu a regionálny rozvoj a tiež pôdohospodárstvo a životné prostredie. Predsedom prvého bude Jaroslav Karahuta a druhým bude prešovský vicežupan Jozef Lukáč,“ priblížil Kollár.

Strana Za ľudí bude mať predsedu európskeho a sociálneho výboru a troch podpredsedov. „Pre nás je európsky výbor hodnotová záležitosť. Chceme udržať zahranično-politickú orientáciu Slovenska. Na tento post navrhujeme Tomáša Valášeka, ktorý je dlhoročný diplomat. Za predsedníčku sociálneho výboru navrhujeme Luciu Žitňanskú,“ informovala prvá podpredsedníčka strany Veronika Remišová.

Potvrdila, že strana Za ľudí bude mať aj podpredsedu parlamentu, ako každá koaličná strana okrem hnutia Sme rodina, no konkrétne meno nechcela ešte uvádzať.

Prioritou prvej podpredsedníčky strany bude, aby bol Najvyšší kontrolný úrad nezávislou a silnou kontrolnou inštitúciou a aby sa jeho rozhodnutia rešpektovali. Ako spresnila, ešte minulé volebné obdobie navrhovali vznik výboru pre zistenia Najvyššieho kontrolného úradu. „Bol by nástrojom na lepšiu kontrolu ministerstiev. Verím, že sa dohodneme a budem presadzovať, aby vznikol ešte toto volebné obdobie,“ dodala Remišová.

Remišová odkázala, že čo sa týka programového vyhlásenia, štvorkoalícia na ňom pracuje, no chcú ho mať čo najlepšie. „To, čo dáme do programového vyhlásenia, chceme za tie štyri roky ľuďom aj splniť,“ doplnila Remišová.

Fico odišiel nahnevaný

Opozícia, ktorú by mala v tomto volebnom období tvoriť dvojica strán Smer a ĽS NS, bude mať zástupcov v predsedníctve siedmich výborov. Ako si ich rozdelia, však bude len na nich. „Snažili sme sa byť voči opozícii ústretoví. Povedali sme, že chceme politiku robiť inak a nechávame to na slobodnej dohode medzi Smerom a kotlebovcami,“ povedal Matovič. „Som za to, aby sme prestali s ostrakizovaním kotlebovcov. Treba im dať výbor, nech sa ukážu a myslím si, že takýmto spôsobom im zoberieme to čaro zakázaného ovocia,“ vysvetlil.

Ani Sulík nemá zásadný problém s tým, aby ĽS NS predsedala niektorému z výborov. „Viem si predstaviť, že ak to bude kandidát, ktorý osobne nezlyhal – nehádzal po ženách dlažobné kocky, nemá žiadne čudné tetovania a nevyhlasuje, že Hitler nezačal vojnu, áno, viem si predstaviť, že bude viesť nejaký výbor,“ povedal Sulík.

Opozícii bolo podľa Remišovej ponúknutých toľko výborov, na koľko majú nárok a čaká sa na ich reakciu, ktorých predsedov chcú obsadiť. „Rozhodnutie, ktoré výbory chcú obsadiť, zatiaľ nepadlo. Oznámia to a my sa podľa toho zariadime,“ ozrejmila Remišová s tým, že strana Za ľudí by s niektorými ľuďmi z opozície vo výboroch mala problém.

Zástupcovia opozície však neskrývali sklamanie. Predseda Smeru Robert Fico zo stretnutia lídrov parlamentných strán odišiel veľmi rýchlo a pred novinármi mu do reči nebolo. „To už je oficiálne oznámené dávno,“ potvrdil iba miesto podpredsedu parlamentu pre končiaceho premiéra Petra Pellegriniho.

Matovič však tvrdí, že za Ficovou nespokojnosťou boli jeho nevypočuté papalášske požiadavky. „Ani mne by nebolo do reči, keď dvanásť rokov vládnete, máte pocit, že ste riaditeľom zemegule a zrazu sa musíte s Kotlebom dohadovať, ako si dohodnú predsedníctvo v jednotlivých výboroch. Padol z hrušky, mal hlavne papalášske ambície. Mne sa to zdalo dosť detinské z jeho strany,“ povedal na Ficov účet Matovič.

Ani Kotleba zo stretnutia neodchádzal spokojný. „Máme záujem mať aspoň jeden z tých štandardných výborov – zahraničný a výbor pre ľudské práva a menšiny. Potom sú všetky kontrolné výbory, ktoré sú tiež zaujímavé,“ naznačil Kotleba. Nepovedal ale, či bude niektorý z výborov viesť aj on sám.

Predsedníctva výborov sa ale podľa neho rozdeľujú nedemokraticky. „Bolo nám veľmi arogantným spôsobom povedané, že nemôžeme mať zahraničný výbor, pre ktorý je údajne neprijateľný aj Ľuboš Blaha zo Smeru, ani výbor pre ľudské práva a menšiny. Bolo to pre mňa nemilé prekvapenie,“ vyhlásil Kotleba.