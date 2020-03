Lenč: Sulík to chce hrať na Mikloša

V piatok počas dňa to ešte vyzeralo na krízu v budúcej koalícii. Nakoniec sa však ešte v ten večer dohodli. Čo za tým celým stálo? Potreboval Sulík zlepšiť svoju vyjednávaciu pozíciu v rokovaniach?

Myslím si, že predovšetkým ho nahneval status Igora Matoviča a pravdepodobne aj jeho vyjadrenia, ako to on tvrdil, direktívne rozhodnutie zo strany Matoviča o tom, aké ministerstvá im chce dať. A samozrejme, chcel zlepšiť svoju vyjednávaciu pozíciu. Preto zvolal tú tlačovku.

Získal nakoniec ministerstvo hospodárstva a post prvého podpredsedu vlády pre ekonomiku. Dá sa to pochopiť tak, že išlo najmä o jeho záujem mať ekonomický rezort a nie až tak o snahu brzdiť potenciálne populistické opatrenia svojich koaličných partnerov?

Myslím si, že to chce stále. Keďže je vytvorený post prvého podpredsedu vlády pre ekonomiku, tak chce dohliadať aj na štátne financie. Sám to vysvetľoval aj tým, ak som to dobre postrehol, že v podobnej pozícii bol aj Ivan Mikloš v dobe, keď bola prvá Dzurindova vláda. Ich koaličným partnerom bola vtedy SDĽ s možno podobnými populistickými návrhmi. Takže si myslím, že to chce hrať na Mikloša a istým spôsobom tieňovať prácu ministra financií, preto bude mať ten post. Keby bol len ministrom hospodárstva ako takým, tak by to bolo len o získaní aspoň jedného ekonomického rezortu.

Veronika Remišová pre stranu Za ľudí nakoniec vyrokovala rezort spravodlivosti a ministerstvo pre investície a regionálny rozvoj. Svedčí to o jej zdatnosti pri vyjednávaniach?

Otázne je, či to je jej vyjednávacími schopnosťami, alebo tým, že má osobnú skúsenosť s Matovičom a že on prihliadol na to, že Remišová má k nemu blízko. Hoci to v ostatných mesiacoch tak nevyzeralo, predsa len tam zohrala svoju úlohu, ale samozrejme, nepodceňoval by som jej vyjednávacie schopnosti. Skôr si však myslím, že tým, že strana Za ľudí ju nominovala do vyjednávacej pozície, tak sa možno spoliehali na to, že vzťah Matovič – Remišová bude v rámci vyjednávania omnoho prínosnejší pre stranu Za ľudí, než keby tie vyjednávania viedol iný podpredseda strany Za ľudí.

Otázka krížovej kontroly sa zatiaľ medzi partnermi nevyriešila. Remišová však uviedla, že by k nej mohli pristúpiť na dobrovoľnej báze. Mala by v tejto podobe zmysel?

Skôr si myslím, že keď to bude mať nejaký zmysel, tak v rezortoch, ktoré má OĽaNO, kde by tajomníkov mohli nominovať iné politické strany. Je totiž otázne, či OĽaNO bude mať dostatok personálnych kapacít na tieto pozície. V prípade strany Sme rodina, tam aj bolo jasne povedané, že nie sú za krížovú kontrolu. Ale je možné, že v rámci dohôd s inými politickými stranami, a v tomto prípade to je najmä OĽaNO, budú posty štátnych tajomníkov obsadené aj inými politickými stranami, ktoré personálne kapacity majú. Už len preto, že sa do parlamentu nedostali všetci ich odborní garanti programových bodov, ktoré pred voľbami mali.