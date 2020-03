Matovič predstavil novú vládu

Zloženie vlády OĽaNO premiér Igor Matovič minister obrany Jaroslav Naď minister vnútra Roman Mikulec minister zdravotníctva Marek Krajčí ministerka kultúry Natália Milanová minister životného prostredia Ján Budaj minister financií Eduard Heger Sme rodina minister dopravy Andrej Doležal minister sociálnych vecí Milan Krajniak vicepremiér pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý SaS vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík minister školstva Branislav Gröhling minister zahraničných vecí Ivan Korčok Za ľudí vicepremiérka pre investície a regionálny rozvoj Veronika Remišová ministerka spravodlivosti Mária Kolíková

Video: Predstavenie mien ministrov novej vládnej štvorkoalície.

Prekvapením minister vnútra

Víťaz volieb OĽaNO okrem premiérskeho postu pre Matoviča získa sedem ministerstiev. Ministrom financií bude Eduard Heger, ministrom vnútra Roman Mikulec, ministrom zdravotníctva Marek Krajčí, ministrom obrany Jaroslav Naď, rezort pôdohospodárstva povedie Ján Mičovský, ministerstvo životného prostredia Ján Budaj a ministerkou kultúry sa stane Natália Milanová.

Rozhodnutie nevymenovať Gábora Grendela na post ministra vnútra Matovič vysvetľoval i celkovou situáciou v súvislosti s epidémiou koronavírusu. OĽaNO sa rozhodlo nominovať Romana Mikulca za ministra vnútra aj preto, že nepôsobil v rezorte vnútra. Dezignovaný premiér Igor Matovič tvrdí, že je dobré, aby rezort prišiel upratať človek, ktorý v ňom nepracoval.

Matovič tiež vyzdvihol Mikulcovu skúsenosť s vedením ľudí. Lukáš Kyselica bude Mikulcovi podľa Matoviča maximálne nápomocný. Matovič si ho vie predstaviť na poste štátneho tajomníka ministerstva, ktorý by riešil hĺbkovú reformu Policajného zboru (PZ).

Matovič nepriamo potvrdil, že budúca vládna koalícia by mohla vymeniť súčasného policajného prezidenta Milana Lučanského. Nepovedal, kto by ho mal nahradiť. Matovič hovoril aj o voľbe generálneho prokurátora. Povedal, že Daniel Lipšic podľa súčasného zákona nemôže ísť na tento post. Nepovedal, kto by mal nahradiť dosluhujúceho Jaromíra Čižnára. Riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) nominuje Igor Matovič.

Hnutie Sme rodina získa tri rezorty. Ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny bude Milan Krajniak, ministrom dopravy a výstavby Andrej Doležal a podpredsedom vlády pre legislatívu a strategické plánovanie bude Štefan Holý. Predseda hnutia Boris Kollár je nominantom na predsedu Národnej rady SR.

Korčok pôjde do karantény

Tri ministerstvá bude riadiť SaS. Ministrom školstva bude Branislav Gröhling, ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí bude Ivan Korčok a ministrom hospodárstva predseda SaS Richard Sulík, ktorý bude zároveň prvým podpredsedom vlády pre ekonomiku.

Ivan Korčok bude musieť ísť pred nástupom do čela ministerstva zahraničných vecí do karantény, keďže sa vráti z USA. Pre jeho nomináciu sa rozhodla SaS preto, že je to diplomatická špička, a to Slovensko, ktoré je v ťažkých časoch, potrebuje. Korčok má úzko spolupracovať s Martinom Klusom z SaS, ktorý má byť jeho štátnym tajomníkom, priblížil počas brífingu líder SaS Richard Sulík.

Strana Za ľudí získa dva rezorty, ministerkou spravodlivosti bude Mária Kolíková a podpredsedníčkou vlády a ministerkou pre investície a regionálny rozvoj Veronika Remišová. Pod tento rezort sa podľa Matoviča postupne presunie celá organizácia a koordinácia čerpania eurofondov, má to byť transformácia súčasného Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Koronavírus a Slovensko

Matovič ešte v pondelok (16. 3.) deklaroval, že jediným záujmom novej vlády je postarať sa o situáciu s koronavírusom. Nechcú preto hneď po nástupe robiť personálne zmeny na úradoch, podľa jeho slov sú pripravení s pracovníkmi spolupracovať a požiadať ich o súčinnosť.

Od pondelka 23. marca bude podľa Matoviča zasadať permanentný krízový štáb, ktorý sa bude zaoberať riešením situácie s koronavírusom. Podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová doplnila, že snahou novej vlády bude zvládnuť krízu s epidémiou koronavírusu do dvoch mesiacov.

Dosluhujúci premiér Peter Pellegrini pred dnešným rokovaním vlády oznámil ďalších 8 prípadov nákazy koronavírusom, na Slovensku tak oficiálne evidujú 105 prípadov tejto nákazy.