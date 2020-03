O exsudkyni Repákovej a spol. bude súd rozhodovať bez verejnosti

„NS SR dnes na neverejnom zasadnutí rozhodol o vylúčení verejnosti z účasti na verejnom zasadnutí, ktoré sa bude konať 19. marca o 14.00 h v pojednávacej miestnosti P2 v budove NS SR,“ informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Trojicu v sobotu (14. 3.) nezobral sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica do väzby. Voči tomu podal sťažnosť prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

„S ohľadom na rozširujúci sa počet osôb nakazených prenosným ochorením COVID-19 už aj na Slovensku, je podľa názoru NS SR vylúčenie verejnosti z účasti na predmetnom verejnom zasadnutí, v záujme ochrany verejného poriadku a ochrany života a zdravia všetkých zúčastnených osôb, nielen vhodné, ale aj potrebné,“ upresnila Važanová.

„Neverejné zasadnutie vo veci obvinenej Moniky J. vo vzťahu k obvineným, ktorí boli ŠTS vzatí do väzby, sa vykoná na NS SR 20. marca o 10.00 h,“ dodala hovorkyňa.

V súvislosti s konaním voči bývalej štátnej tajomníčke Ministerstva spravodlivosti SR Monike Jankovskej, ako dodala Važanová, bola sudkyňa NS SR Ivetta Macejková na základe ňou oznámenej zaujatosti vylúčená z vykonávania úkonov vo veci obvinenej Jankovskej a spol. V tejto veci bude senát NS SR rozhodovať napokon v zložení Martin Bargel, Pavol Farkaš a Martina Zeleňaková.

Piatich poslali do väzby

Päť z ôsmich osôb, obvinených z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti, poslali do väzby. Sú medzi nimi aj štyria bratislavskí sudcovia – bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská, Denisa Cviková, Eugen Palášthy a Richard Molnár. Rozhodol o tom minulú sobotu sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica. Do väzby odviedli Jankovskú z dôvodu, aby nemohla na slobode ovplyvňovať svedkov. Dôvody preventívnej väzby, ktorú prokurátor ÚŠP takisto požadoval, neuznali. Podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať NS SR. Rovnako ju podala aj Jankovská a ďalší obvinení.

Zľava sudcovia Monika Jankovská, Denisa Cviková, Richard Molnár, Eugen Palášthy a advokát Miroslav Mojto. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici rozhodol 14.3.2020 o ich väzbe. Autor: TASR, koláž Pravda

Sudcovia Palášthy a Molnár sú väzobne stíhaní preto, aby neovplyvňovali svedkov na slobode a nemohli pokračovať v trestnej činnosti. Obaja podali sťažnosť voči uzneseniu. U Cvikovej uznal sudca dôvody kolúznej väzby, ale už nie dôvody preventívnej väzby, ktorú prokurátor navrhoval. Do väzby išiel aj advokát Miroslav Mojto.

V prípade všetkých piatich sudcov dal Ústavný súd SR uplynulý štvrtok súhlas na vzatie do väzby z celkovo 13 sudcov, ktorých v stredu zadržala polícia. Polícia ich zadržala v súvislosti so správami, ktoré našla v telefóne podnikateľa Mariana Kočnera.