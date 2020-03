Baránek: Kiska by nemal byť ani predsedom strany

Prekvapil vás krok Andreja Kisku?

Ani nie, veď už sme to čakali. Kiska sa už dlhšie schovával, nevystupoval, rokovať chodila podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová, takže nie je to až také prekvapujúce. Ja som to už hovoril prednedávnom, takže ma to nejako neprekvapilo.

Post predsedu strany zatiaľ neopúšťa. Je to dobrý model pre fungovanie strany?

Neviem, načo zostáva predsedom strany, či sa chce hrať na poľského Jaroslava Kaczyńského, ale Kiskova strana nemá taký výtlak, ako má strana Právo a spravodlivosť. Každopádne to nie je dobré, jednoducho, on sa sťahuje do Popradu a tá strana je v parlamente. Síce nie všetci členovia, ale tak bude na nich, aby si to vyriešili. Podľa mňa to je zlý postup.

Riešením by teda bolo, aby na post predsedu strany ustanovili člena parlamentu?

Určite, veď predseda môže byť zároveň aj predsedom poslaneckého klubu. Tá činnosť bude omnoho praktickejšia, je to logické, aby predsedom bol niekto, kto je zároveň v parlamente, alebo teda v exekutíve. Toto je taký najhorší model, ktorý zatiaľ zvolili, ale uvidíme. Možno sa to zmení. Ak by si ponechali súčasný model, tak je najhorším.

Strana Za ľudí vznikla tesne pred voľbami z iniciatívy bývalého prezidenta. Ustojí strana výmenu predsedu?

Myslím si, že by to mala ustáť. Zároveň tá zmena by mala prísť, lebo Andrej Kiska mal pred voľbami veľké ambície, nehovoriac o tom, že ho podporilo nejakých 70 osobností pred voľbami. A on sa teraz stiahne z aktívnej politiky? To si z tých ľudí robí bláznov? Oni ho podporia a on potom odíde do Popradu… Celkovo je to zlý stav pre stranu. Nech sa tam vymenia a Andrej Kiska nech je v Poprade. Je bývalým prezidentom, bude mať všetky náležitosti, ktoré k tomu patria, ochranku, šoféra, auto. Tak nech si to užíva a aktívnu politiku nech robia aktívni politici.

VIDEO: Čo sa stane, ak si Kiska nepreberie poslanecký mandát.