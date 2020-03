ONLINE: Čína pomôže Európe, Wu-chan nehlási žiadnu novú nákazu

Na Slovensku bolo 18. 3. 2020 pozitívnych na koronavírusu 105 osôb, testovaných 1991 osôb, negatívnych 1886. Viac informácií o situácii na Slovensku TU. Všetky opatrenia nájdete TU.

4:50 Čína poskytne Európskej únii dva milióny rúšok, 200 000 respi­rátorov N95 a 50 000 testovacích sád na koronavírus. Po telefonickom rozhovore s čínskym premiérom Li Kche-čchiang to uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen.

„Zhodli sme sa na tom, že boj proti koronavírusu je (bojom) globálnym,“ uviedla. Podľa nej Čína nezabudla, že jej Európska únia v januári pomohla a poslala na boj s koronavírusom viac ako 50 ton zdravotníckeho materiálu.

4:45 Portugalsko prvýkrát od začiatku demokratickej éry v polovici 70. rokov minulého storočia vyhlásilo núdzový stav. Znamená to zavedenie prísnych opatrení, napríklad obmedzenia pohybu osôb či zákaz zhromažďovania. Na dodržiavanie týchto opatrení budú pritom môcť dohliadať ozbrojené zložky.

4:35 Donald Trump podpísal balík opatrení na boj s koronavírusom v hodnote okolo 100 miliárd dolárov. Spojené štáty tak po novom zabezpečia bezplatné testovanie na koronavírus, nemocenské poistenie pre všetkých zamestnancov zasiahnutých nákazou alebo potravinovú pomoc. Zamestnanci budú mať nárok až na dva týždne dovolenky v prípade, že sa u nich potvrdí nákaza, alebo sa na ňu budú liečiť. Nárok na ňu bude mať aj ten, komu lekár alebo úrady nariadi karanténu.

V Spojených štátoch sa koronavírusom zatiaľ nakazilo viac ako 8500 ľudí a medzi stredajšou šiestou hodinou rannou a šiestou hodinou večer pribudlo 2300 potvrdených prípadov.

4:30 Čínske mesto Wu-chan, odkiaľ sa na začiatku tohto roka do sveta rozšíril nový typ koronavírusu, vo štvrtok prvýkrát od začiatku pandémie nehlásia žiadny nový potvrdený prípad nákazy. V Číne ale pribúda importovaných prípadov infekcie, za stredu ich bolo 34 oproti utorkovým trinástich. To vyvoláva obavy z možnej druhej vlny nákazy.

Ako o importovaných prípadoch sa hovorí o chorých, u ktorých sa nákaza preukázala po príchode do Číny zo zahraničia. Celkom ich je asi 190. Agentúra DPA k tomu píše, že vo veľkej väčšine ide o Číňanov, ktorí sa vrátili do vlasti často v presvedčení, že tam prečkajú najhoršie obdobie pandémie. Ľudia, ktorí do Číny prídu, musia do prísnej karantény.