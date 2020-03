Vláda s niekoľkými prekvapeniami. Dostal niekto trafiku?

Prekvapenia na rezortoch vnútra, zahraničných vecí i životného prostredia. Po dvoch týždňoch špekulácií je jasné, ako bude vyzerať budúca vláda Igora Matoviča. O čom svedčia jednotlivé nominácie? Vyzerala by vláda inak, ak by nastupovala k moci za normálnych okolností? Na tieto, ale i ďalšie otázky odpovedá v rozhovore denníka Pravda politológ Jozef Lenč.

VIDEO: Veronika Remišová chce zvládnuť krízu najneskôr do dvoch mesiacov.

Ako hodnotíte avizované nominácie na ministerské posty en bloc? Kto je najväčším prekvapením?

Osobne ma prekvapila nominácia na ministra vnútra, kde sa očakával Gábor Grendel. Tiež aj skutočnosť, že ministerkou bude Natália Milanová. Prekvapením je aj post pre Jána Budaja a pôdohospodárstvo pre pána Mičovského, od ktorého som možno čakal, že bude skôr na životnom prostredí ako na pôdohospodárstve. No a istým spôsobom je tam regres v kontexte zastúpenia žien, ktoré sú len tri. Predchádzajúca vláda Petra Pellegriniho mala v istom období až päť žien, aj keď teraz sme sa vrátili k modelu troch žien v našej vláde. To je tak všeobecne en bloc.

Martin Mikulec bude ministrom rezortu, na ktorý verejnosť čakala nomináciu Grendela. Mohlo za týmto rozhodnutím stáť aj neukončené trestné stíhanie Grendela, čo by pri prípadnej nominácii mohlo prispieť ku konfliktu záujmov?

Mohlo by byť, aj keď teda samotný dezignovaný premiér Matovič hovorí, že toto za tým rozhodnutím nestálo. Možno je za tým aj ten dôvod, ktorý on sám prezentoval ako fakt, že tam chcel niekoho, kto má skúsenosť s riadením práve aj ozbrojených zložiek. Myslím si, že v tomto krízovom čase, v ktorom sa nachádza Slovenská republika, je voľba niekoho, kto má skúsenosť s riadením nejakej zložky v rámci nášho ozbrojeného zboru, dobrou voľbou.

Rezort dopravy získal relatívne neznámy Andrej Doležal, pričom s týmto rezortom spájaný Štefan Holý bude vicepremiérom pre legislatívu a strategické plánovanie. Mohol za touto výmenou stáť aj tlak kritiky voči Holému a jeho nezrealizovateľnému plánu výstavby nájomných bytov, ktorých bol tvárou?

Myslím si, že plán stavania bytov, ktorý mala strana Sme rodina, bol od začiatku utopický, a tak aj skončila aj "kariéra“ Holého na ministerstve dopravy a výstavby. Možno za tým stojí aj ten tlak všeobecne zo strany budúcich koaličných partnerov, ktorí nechceli tohto človeka na spomínanom rezorte. V každom prípade, aj post podpredsedu vlády je miestom, ktoré bude v súvislosti s týmto menom problémom. Možno aj v kontexte jeho väzieb na podnikateľa Vladimíra Poóra, ktoré boli odkryté.

VIDEO: Peter Pellegrini vláde drží palce, ale nechcel by byť v tomto období ministrom.

Milan Krajniak bude mať na starosti rezort práce s tajomníkmi Jozefom Mihálom (SaS) a Soňou Gáborčákovou (OĽaNO). Ako hodnotíte tento mix aj v kontexte toho, že práve strana Sme rodina bola proti krížovej kontrole na rezortoch?

Je to ďalší paradox, ktorý je spájaný so stranou Sme rodina a jej pôsobením v budúcej vláde. Prvým je, že rezort sociálnych vecí a rodiny dostal človek, ktorý s tým nemá žiadnu profesionálnu skúsenosť, alebo sa vôbec v tejto oblasti doposiaľ neprofiloval. A druhým paradoxom je to, že hoci teda Sme rodina bola tou stranou, ktorá sa najviac štítila krížovej kontroly, možno len na ich ministerstvách budú štátni tajomníci z iných strán. Ministerstvách preto, lebo Kollár spomínal, že odborníkov OĽaNO chce aj na ministerstve dopravy. Takže nakoniec to, paradoxne, možno budú jediné ministerstvá tejto strany vládnej koalície, kde bude niečo, čo môžeme nazvať krížovou kontrolou. Hoci oni to takto prezentovať nebudú.

Ministrom zahraničných vecí bude profesionálny diplomat Ivan Korčok. Navzdory špekuláciám, že by sa nominantom strany SaS na tento post mal stať Martin Klus. Uprednostnil Sulík odbornosť pred straníckou lojalitou?

Opäť, ak sa pozrieme na situáciu, v ktorej sa nachádza Slovenská republika a pravdepodobne ešte niekoľko mesiacov v nej bude, tak je dobré, ak ministerstvo zahraničných vecí vedie niekto, kto má dlhoročnú profesijnú skúsenosť. Skúsenosť v diplomacii, ale aj v exekutíve s riadením ministerstva, pretože Korčok bol štátnym tajomníkom. Martin Klus to bude pravdepodobne vnímať ako podraz zo strany svojho predsedu. Keď už tam chceli mať diplomata a nie politika, tak by som privítal radšej meno Rastislava Káčera. Ale ja nie som ten, ktorý rozhoduje o personálnych nomináciách v tejto vláde.

Ján Budaj bude mať na starosti životné prostredie, čo mohlo stáť za týmto rozhodnutím? Je argument Matoviča, že Budaj sa angažoval v ochranárskych organizáciách pred rokom 1989, relevantný?

Je to argument, ktorý sa dá použiť v prípade, keď chce zdôvodniť nejakú nomináciu. To, že Ján Budaj bol angažovaný v ochranárskom združení pred 30 rokmi, je fakt. Otázne je, či sa v rámci fungovania ministerstva osvedčí ako niekto, kto sa v období pred rokom 1989 až po súčasnosť neprofiloval ako niekto, kto má vedomosti a zručnosti s ochranou životného prostredia. Mne osobne to príde ako trafika pre Jána Budaja za jeho výraznú podporu Matovičovi v ostatných rokoch. Tým získal post ministra životného prostredia, lebo pri inom ministerstve by tá argumentácia a zdôvodnenie, prečo práve on má byť ministrom, bola pravdepodobne omnoho ťažšia.

Veronika Remišová bude vicepremiérkou a ministerkou pre regionálny rozvoj a investície zároveň. Pod palcom bude mať eurofondy, čo je zjavne veľmi dôležitý rezort. Značí to, že sa vyplatilo strane Za ľudí dať ju na čelo rokovaní? Zafungovala chémia Matovič – Remišová?

Myslím si, že za celé to obdobie, odkedy prevzala rokovania za stranu Za ľudí Veronika Remišová, bolo vidieť, že tá chémia medzi ňou a Matovičom funguje. Myslím si, že v rovine toho, ako sa osobnostne roky profilovala počas svojho pôsobenia v politike, tak toto je oblasť, v ktorej by mohla byť úspešná a aj prospešná pre Slovenskú republiku.

Vyzerala by budúca vláda inak, ak by sme nečelili svetovej pandémii?

Keďže som pri niektorých ministerstvách spomenul, že tá nominácia je dobrá aj v súvislosti s tým, v akej situácii sa Slovensko nachádza, tak je možné predpokladať, že keby bola situácia úplne iná, ministrom zahraničných vecí by bol Klus a ministrom vnútra možno Grendel, ale to sú len špekulácie, lebo argumenty jednotlivých lídrov politických strán, alebo tých, ktorí viedli rokovania, o tom, prečo ponúkli nomináciu konkrétneho človeka na konkrétny post, nepoznáme.