Slováci túžia vrátiť sa domov. Niektorí chcú špeciál, karanténu nie

VIDEO: Lajčák: Využívame svoje kontakty, aj v Turecku a Číne.

Minister vyzval občanov, aby vzhľadom na veľký počet záujemcov o návrat na Slovensko žiadali o repatriáciu aj elektronickou formou, pričom v žiadosti je nutné uviesť identifikačné a kontaktné údaje a tiež dôvod pobytu v zahraničí. Na zabezpečenie repatriácie sú určené predovšetkým autobusy, ktoré budú zadarmo.

„Lietadla budú k dispozícii iba vo výnimočných prípadoch, tie si však občania budú musieť zaplatiť,“ podčiarkol minister. „Ministerstvo koordinovalo už repatriáciu z Rakúska, z letiska v Budapešti. V rámci spolupráce s Českom aktuálne repatriujeme približne 80 osôb, ktoré odlietajú z Kanárskych ostrovov a ďalších 10 osôb v spolupráci s Rakúskom pri repatriácii z Maroka. V stredu budú vypravené autobusy z Talianska a Švajčiarska s viac ako 100 občanmi,“ do­dal.

Všetci repatriovaní musia ísť do povinnej karantény. Dodal, že už mali problémy s cestujúcimi, ktorí nechceli ísť do izolácie a doslova utiekli z autobusu. Podľa Lajčáka sa diplomatickou cestou dohodla s maďarskou stranou výnimka, ktorá umožnila príchod repatriovaných Slovákov z Budapešti.

„Prestup z maďarského do slovenského autobusu dopadol tak, že zhruba polovica občanov utiekla s rodinnými príslušníkmi, ktorí ich tam čakali,“ povedal minister zahraničných vecí. „V Gabčíkove po príjazde autobusu museli byť nasadené špeciálne jednotky z dôvodu protestov občanov proti izolácii v tomto zariadení,“ uviedol. Ak ľudia akceptujú nejaké podmienky, ktoré štát ponúka, tak to treba rešpektovať pripomenul a dodal, že takýmto nezodpovedným správaním ohrozujú všetkých obyvateľov Slovenska.

VIDEO: Išli hrať golf, na dovolenky a teraz sa dovolávajú vládneho špeciálu, uviedol o niektorých ľuďoch minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Ponosy na karanténu v Gabčíkove

Slováci, ktorí sa vrátili zo zahraničia, sa sťažujú na povinnú karanténu v gabčíkovskom ubytovacom zariadení ministerstva vnútra. Nepáčia sa im čistota hygienických zariadení, strava, prístup ľudí, ktorí sa o nich starajú, ale sťažujú sa aj na chlad. Nemôžeme si mýliť karanténu s trojhviezdičkovým hotelom, odkázal im policajný prezident Milan Lučanský, ktorý prišiel v utorok do Gabčíkova na kontrolu.

Od piatka 13. marca už musí každý Slovák, ktorý sa vráti zo zahraničia, ísť do karantény, o tri dni neskôr už bola pre niektorých povinná. „Ak sa vrátili zo zahraničia individuálne, musia sa podrobiť 14-dňovej domácej karanténe. Tí Slováci, ktorí požiadali o pomoc ambasády a s jej pomocou ich dopravia na Slovensko, budú odvezení automaticky do ubytovacích zariadení ministerstva vnútra na povinnú karanténu,“ pripomenula hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová opatrenie platné od pondelka 16. marca. Výnimku majú vodiči komerčnej nákladnej dopravy či ľudia, ktorí pracujú iba tesne za hranicami.

Ministerstvo vnútra má zatiaľ k dispozícii tri účelové zariadenia – v Gabčíkove, na Donovaloch a v Liptovskom Jáne. Do povinnej karantény ale už od 14. marca prijímali ľudí, ktorí na Slovensko cestovali z oblastí najviac postihnutých vírusom, obzvlášť zo severného Talianska.

VIDEO: Karanténa nie je trojhviezdičkový hotel, odkázal policajný prezident.

Skôr dostaneme žltačku

V súčasnosti by malo byť v týchto troch zariadeniach ubytovaných niekoľko desiatok ľudí, najviac práve v Gabčíkove. Na sociálnych sieťach sa mnohí z nich sťažujú. Svoju skúsenosť popisuje aj Andrea, ktorá sa v autobuse vyslanom lyžiarskym strediskom vracala s väčšou skupinou Slovákov z Tirolska, ktoré museli opustiť. Očakávali, že pôjdu do domácej karantény.

„Na hraniciach nás čakala policajná eskorta, ktorá nás zaviedla do karanténnej zóny Gabčíkovo. Počas celej cesty nám z autobusu nedovolili vystúpiť, ba ani vtedy, keď sme sem dorazili. Do autobusu vošiel policajt, ktorý nám povedal, že je to nariadená povinná karanténa, ktorú musíme všetci absolvovať. Začali nás po dvoch, maximálne troch volať von z autobusu, podľa toho, koľko nás bude na izbe. Dali nám na výber, s kým chceme byť a po odmeraní teploty nám povedali, kde izbu nájdeme. Z izby nesmieme vyjsť ani na chodbu. Pýtali sme sa na jedlo, hygienické potreby, ale nikto nám nič nevie povedať. To ako to tu vyzerá, komentovať ani nebudem. S karanténou nie je problém, ale s prístupom, akým nás sem dostali,“ napísala na sociálnej sieti Andrea.

Lukáš, ktorý sa takisto vrátil z Álp, je kritickejší k samotným podmienkam v Gabčíkove. „Zdravotná starostlivosť nič. V izbe je 14 stupňov. Zatiaľ mi raz zmerali teplotu,“ píše. „Nikto nás tu neinformuje. Hodia jedlo pred dvere, zaklopú a idú preč. Absolútne nikto nám k tomu nič viac nepovedal,“ sťažuje sa Lukáš.

„Teplá strava? Tie tri studené párky? Ďakujeme… Na obed sme čakali do pol piatej, večera prišla o 22.00. Raňajky o 10.30, paráda. A to nehovorím o tých plesniach, špinavých toaletách a rozbitých posteliach. Skôr tu dostaneme žltačku,“ napísala zasa Ivana. Viacerí ľudia však nespokojným v komentároch pripomínali, že je kríza a nemali by čakať pohodlie domova či hotela a tiež to, že nebolo od nich zodpovedné vybrať sa na dovolenku na začiatku marca, keď už v Taliansku registrovali desiatky prípadov nakazenia.

VIDEO: Sťažnosti na karanténu v Gabčíkove. Musíte vydržať, odkazuje premiér.

Premiér žiada trpezlivosť

Po viacerých sťažnostiach sa na kontrolu do Gabčíkova v utorok vybral aj policajný prezident Milan Lučanský. „Prišiel som skontrolovať, ako sa tu ľuďom vedie, v akom sú postavení, čo ich trápi a čo im vieme zabezpečiť,“ vysvetlil Lučanský na videu zvrejnenom na sociálnej sieti. Aj keď niektorí ľudia prejavili podporu, boli aj nespokojní. „Zabezpečujeme pitnú vodu, minerálky, ale aj deky, lebo sa sťažovali na zimu. Záchranári zabezpečujú aj nákupy, či už cigarety, lieky, vitamíny alebo potraviny. Trikrát denne majú teplú stravu, takže stravovanie je zabezpečené,“ priblížil policajný prezident.

Sťažnosti si Lučanský vypočul aj na ubytovanie viacerých ľudí, štyroch až piatich, v jednej izbe. „Nemôžeme si mýliť karanténu s trojhviezdičkovým hotelom. Kapacity nás nepustia, aby boli na izbách osamote. Vyzval a poprosil som ich o trpezlivosť a aby išli príkladom,“ dodal Lučanský.

Premiér Peter Pellegrini dočasných obyvateľov ministerských zariadení požiadal o trpezlivosť, aby nemusela byť použitá polícia či armáda. „Chcel by som požiadať ľudí, ktorých sme priviezli do Gabčíkova z Tirolska a Talianska, aby strpeli, že sme ich tam zobrali. Dávame im trikrát za deň stravu, aby im nič nechýbalo. Nebudeme ich tam držať 14 dní, ale vykonávame im testy prednostne, aby sa mohli vrátiť domov skôr,“ vyzval premiér.

Vysvetlil, že ani testy sa však nedajú robiť hneď prvý deň po návrate. Ľudí v povinnej karanténe by navyše malo ešte pribudnúť. Premiér ešte v pondelok povedal, že na zozname ministerstva zahraničných vecí bolo už vtedy 992 žiadostí Slovákov, ktorí sa chcú vrátiť zo zahraničia.

„Postupne sa bude plánovať ich zvoz hromadnými prostriedkami na Slovensko. Poprosím, aby to tých pár dní vydržali aj tí, ktorých tam ešte navezieme. Robíme to nielen pre ich dobro, ale aj pre dobro všetkých obyvateľov,“ dodal dosluhujúci premiér.