Pri testovaní netreba ani vystúpiť z auta. Zatiaľ je pozastavené

VIDEO: Test na koronavírus priamo z auta. Ako to prebieha?

Testovanie zabezpečuje súkromný poskytovateľ služieb laboratórnej medicíny Alpha Medical. Záujemca sa mohol dať otestovať priamo z auta na parkovisku Železničnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

„Reťaz šírenia koronavírusu možno zastaviť len testovaním, každy pozitívne otestovaný a izolovaný človek dnes nám zníži počet infikovaných, možno aj tisíc ľudí za sedem dní. Preto sme sa rozhodli pre ľudí sprístupniť našu platformu lab.online,“ vysvetlil Peter Lednický, generálny riaditeľ Alpha medical. Na tejto stránke si záujemca vytvorí konto so svojimi údajmi, objedná sa na vyšetrenie a vyberie si deň a hodinu, kedy príde. Momentálne je tam oznam o pozastavení testovania.

Odber záujemcovi urobí odborný lekársky tím, a to prostredníctvom drive – thru, teda cez okienko auta pri vyznačenom stanovišti. „Je to bezpečný spôsob odberu, lekár zo Železničnej nemocnice odoberie vzorku z nosa a krku a vzorka následne odchádza do našich laboratórií,“ opísal Lednický. Denná kapacita je 36 pacientov, na jedno auto je vyhradených desať minút. Pri vzorkách sa skúma genetika, čiže je zaručená veľmi vysoká presnosť. Nejde tak o rýchlotesty. „Výsledok by mal byť do 48 dní, a zobrazený bude práve na konte lab.online. Je to zabezpečený dokument a pacient dostane aj notifikačnú smsku,“ priblížil riaditeľ.

Ak laboratórium zistí pozitívny výsledok, budú kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva. „Človek vtedy musí zostať v karanténe a informuje lekára. Ten, kto bude pozitívne otestovaný, nebude musieť ísť na pretestovanie do štátneho laboratória, používane rovnaké postupy,“ dodal Lednický.

Testy sú určené pre samoplatcov, najmä pre tých, ktorí nemajú žiadne príznaky, no obávajú sa. Štátne laboratóriá v súčasnosti obmedzujú testovanie ľudí bez príznakov. Zdravotníci sa budú môcť dať otestovať zadarmo. Cena pre ostatných je za cenu nákladov – orientačne okolo 30 eur. Pre porovnanie, v Česku stoja testy 3 000 Kč. Hromadenie záujemcov o kontrolný test nehrozí. „Každý pacient sa musí objednať dopredu cez internet, nebude tak možné objednať sa priamo na mieste či počkať na mieste, či sa záujemca nedostane náhodou k testu,“ zdôraznil Lednický.

Spoločnosť plánuje testovanie rozšíriť aj do iných, najmä krajských miest. „Dávať budeme vyšetrenia aj pro bono, teda zadarmo, tak sme sa dohodli so starostom bratislavskej mestskej časti Ružinova ako s najviac zasiahnutou oblasťou. Im vyšetríme 50 ľudí zadarmo. Ponúkli sme takúto možnosť aj pre bratislavskú samosprávu,“ naznačil riaditeľ. Odoberanie vzoriek z auta využíva aj Nemecko či Južná Kórea.