Pellegrini: Preberal som premiérske žezlo v ťažkom čase, v ťažšom ho odovzdávam

Premiérske kreslo som preberal v ťažkej situácii, v ešte ťažšej ho odovzdávam. Pred štvrtkovým rokovaním vlády SR, ktoré bolo pre tento kabinet posledným, to vyhlásil dosluhujúci predseda vlády Peter Pellegrini (Smer). Svoje pocity pred posledným zasadnutím vlády opísal, že je unavený, ale aj smutný, že to už končí a do exekutívy prídu iní.

VIDEO: Tlačová konferencia po poslednom rokovaní vlády.

„Robili sme, ako sme vedeli. Možno sa nám všetko nepodarilo urobiť tak, ako si to všetci predstavovali, ale robili sme to každý deň najlepšie, ako sme si mysleli,“ povedal Pellegrini. Tvrdí, že to nemali ľahké, keď v čase po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorá zasiahla Slovensko, preberali vládu. Priznáva však, že budúci premiér Igor Matovič (OĽaNO) to bude mať pre situáciu okolo nového koronavírusu ešte ťažšie.

VIDEO: Pellegrini otvára posledné zasadnutie vlády.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru) povedal pred rokovaním vlády, že je vyrovnaný so všetkým. „Je veľa vecí, ktoré mi budú chýbať a je dosť dlhý zoznam vecí, kde som šťastný, že sa s nimi nebudem potýkať,“ povedal. V každom vládnom kabinete sa podľa jeho slov vytvorí istý tímový duch. „Tie vzťahy medzi členmi vlády sú vždy bližšie než medzi poslaneckými klubmi za tie isté politické strany v parlamente. Cítime spoločnú zodpovednosť a tá nás istým spôsobom zbližuje,“ skonštatoval.

VIDEO: Dosluhujúuci premiér pred posledným rokovaním vlády.

Matečná sa po skončení na poste agroministerky vráti k podnikaniu

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS) sa po skončení svojho pôsobenia na čele agrorezortu pravdepodobne vráti k podnikaniu. Uviedla to pred štvrtkovým, posledným rokovaním dosluhujúceho vládneho kabinetu.

„Potrebujem si určite oddýchnuť, pretože neviem, či bol niekto predo mnou štyri roky generálnym riaditeľom (Slovenského pozemkového fondu, pozn. TASR) a potom štyri roky ministrom poľnohospodárstva. Takže si oddýchnem. Predtým som podnikala v poľnohospodárskom poradenstve, určite sa potom vrátim k tomu, čo som robila a čo viem robiť,“ avizovala Matečná.

„Urobili sme toho veľmi veľa pre rezort, ktorý vediem, aspoň z môjho pohľadu. Odchádzam so spokojnosťou na duši, že odovzdávam (agro)rezort v plnej sile a s dobrým svedomím, že som urobila všetko, čo som vládala a ako som najlepšie vedela,“ zhodnotila. Dodala, že kolektív pracovníkov z MPRV jej „určite bude chýbať“. „Nie je to také jednoduché, proste im povedať ‚ahoj‘, ale tie vzťahy zostávajú,“ uzavrela.