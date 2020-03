ONLINE: Svet sa zatvára, počty nakazených v Európe stále rastú

Na Slovensku bolo 19. 3. 2020 pozitívnych na koronavírusu 123 osôb, negatívnych 2 316. Viac informácií o situácii na Slovensku TU. Všetky opatrenia nájdete TU.

5:30 Guvernér amerického štátu Kalifornia Gavin Newsom nariadil zákaz vychádzania, ktorý bude platiť až do odvolania, keďže pandémia predstavuje „dynamickú situáciu“. Newsom uviedol, že dodržiavanie zákazu podľa neho nebude potrebné vymáhať: „Myslím si, že ľudia pochopia nevyhnutnosť robiť viac a svoje správanie budú regulovať sami,“ povedal. Výnimku pre opustenie príbytku budú predstavovať napríklad nákupy potravín či iných dôležitých vecí. Kalifornia, kde žije 39 miliónov ľudí, je jedným z najviac zasiahnutých štátov v USA. Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa tu zomrelo najmenej 18 ľudí. „Odhadujeme, že zhruba 56 percent našej populácie – 25,5 milióna ľudí – sa do ôsmich týždňov vírusom nakazí,“ poznamenal.

5:11 Brazílsky štát Rio de Janeiro oznámil zatvorenie pláží, reštaurácií a barov. Toto opatrenie začne platiť v sobotu a potrvá 15 dní. Guvernér tohto hlavného turistického mesta Brazílie Wilson Witzel takisto uviedol, že uzatvára vzdušné, morské aj pozemné spojenia s inými štátmi, kde sa vyskytli prípady koronavírusu.

5:10 Čínska provincia Chu-pej, odkiaľ sa do sveta rozšíril nový typ koronavírusu, nemá už druhý deň za sebou žiadny nový potvrdený prípad nákazy. V Číne však pribudlo 39 nových infikovaných, všetky prípady ale súvisia s pobytom v zahraničí.

5:07 V Británii sa učí posledný deň. Premiér Boris Johnson už v stredu uviedol, že opatrenie bude platiť do odvolania. Škotska premiérka Nicola Sturgeonová varovala, že by školy by mohli zostať zavreté až do letných prázdnin.

5:05 Pre šírenie koronavírusu zrušil americký prezident Donald Trump summit ekonomicky najvyspelejších krajín G7, ktorý sa mal uskutočniť v júni v rezidencii Camp David. Lídri USA, Kanady, Japonska, Nemecka, Francúzska, Talianska, Británie a zástupca Európskej únie sa spoja prostredníctvom videokonferencie.

5:00 V Nemecku sa koronavírusom nakazilo už viac ako 15 000 ľudí, tvrdí agentúra DPA. Chorobe COVID-19, ktorú vírus spôsobuje, podľa nej podľahlo 44 ľudí. Posledný oficiálny Inštitútu Roberta Kocha (RKI) hovorí o 10 999 infi­kovaných a 20 mŕtvych. Inštitút Roberta Kocha zhromažďuje informácie zo zdravotných úradov jednotlivých spolkových krajinách a oficiálne štatistiku aktualizuje každý deň dopoludnia. DPA zhromažďuje zo spolkových krajín vlastné informácie a štatistiku aktualizuje častejšie.