Milión rúšok prišlo z Číny. Vrátili nám službu, komentoval Pellegrini

Privezený náklad sa uskladní v Slovenskej Ľupči a prerozdeľovať ho budú rezorty zdravotníctva, vnútra a Ústredný krízový štáb.

„Vládny špeciál zostáva v režime nákladného lietadla, teda s vymontovanými sedadlami, a pravdepodobne v sobotu zas odletí do Číny po ďalšiu pomoc,“ spresnila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer). Ochranných rúšok by sa malo do krajiny doviezť milión. Ďalšia pomoc prichádza z Turecka, ide o respirátory.

VIDEO: Pellegrini na letisku čakal na prílet lietadla so zdravotníckym materiálom z Číny.

Otestujú stovky ľudí denne

Slovensko bude od piatku schopné vyšetriť 700 vzoriek denne. Biologické vzorky pacientov vyšetrujú úrady verejného zdravotníctva v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a od konca týždňa sa pridáva aj Trenčín.

„Laboratórne testy na nový koronavírus prebiehajú plne pod koordináciou štátu,“ zdôraznila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Asociácia laboratórií na stretnutí na pôde rezortu sľúbila za všetky tri súkromné laboratórne spoločnosti, že nebudú vykonávať testovanie vo vlastnej réžii pre samoplatiteľov. „Svoje kapacity na testovanie ponúknu len v prípade potreby, ak by štát kapacitne nezvládal,“ dodala Eliášová. Súkromné laboratóriá tak poskytnú štátu zásoby na testovanie, ktorých je v súčasnosti vo svete nedostatok.

Samosprávne kraje sa tiež samy snažia ochrániť svoj zdravotnícky personál. Bratislavská župa preto zabezpečuje postriebrené prateľné rúška pre lekárov aj sestry, zháňajú aj respirátory.

„Zatiaľ sme rozdistribuovali štyritisíc rúšok a pokračujeme v tom. Tisíc rúšok odišlo aj do domovov sociálnych služieb a budú dodané aj zubnej pohotovosti na Drieňovej ulici,“ spresnil župan Juraj Droba. Kraj zároveň umožnil všeobecným lekárom predpisovať niektoré z liekov, na ktoré mali doraz kompetenciu len špecialisti. Prázdne stredoškolské internáty je Droba pripravený ponúknuť pre záchranárov a lekárov v prípade karantény. „Budú môcť byť v dvoch objektoch, buď v Petržalke na Vranovskej 2 a 4. Sú pripravené bunky, kde sú aj sociálne zariadenia. Pre zdravotníkov je pripravený aj internát na Trnavskej ceste, ale to nebude slúžiť ako karanténa, lebo je tam jedno sociálne zariadenie na každej chodbe,“ spresnila Patricia Mešťan, riaditeľka úradu Bratislavského samosprávneho kra­ja.

Pozor na samotesty

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vyzval ľudí, aby k „samotestom“ na diagnostiku COVID-19 pristupovali s rozvahou. Tie sa začínajú čoraz viac rozširovať po internete. Na trhu sa však môžu nachádzať aj také, ktoré nie sú certifikované.

„Výsledky takýchto skríningových testov musia byť potvrdené testom s priamou detekciou vírusu, a preto sa nedá výsledok považovať za stopercentne hodnoverný,“ pripomenul ústav. Ľudia by si mali teda pred kúpou overiť základné parametre. Na vonkajšom obale sa má nachádzať informácia o výrobcovi alebo tzv. splnomocnenom zástupcovi, v prípade, že výrobca sa nachádza mimo EÚ, tiež označenie CE a názov výrobku v slovenskom jazyku. Takéto testy spadajú do kategórie tzv. in vitro diagnostických zdravotníckych pomôcok a podliehajú právnym predpisom Európskej únie aj Slovenska. Zdravotnícka pomôcka má tak obsahovať aj návod na použitie v slovenskom jazyku.