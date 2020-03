Jankovskej syn nemá koronavírus, ale pokuta ho neminie

Mladý Jankovský sa v meste pod Urpínom nachádzal minulý víkend v čase, keď sa na tamojšom Špecializovanom trestnom súde rozhodovalo o väzbe jeho matky. Zrejme sa chcel ísť za ňou pozrieť, ale napokon skončil v nemocnici. Na parkovisku pri prevádzke rýchleho občerstvenia ho totiž zrazilo auto. Keďže v slabej chvíli záchranárom prezradil, že bol v Taliansku, polícia začala trestné stíhanie pre šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.

Výsledok Jankovského testu na koronavírus je už známy. „Pacient bol negatívny a prepustený domov,“ uviedla hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Ružena Maťašeje. Ohlásené prípady porušenia povinnej karantény vyšetruje polícia. Záznam potom posiela na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ). Tie to s fyzickými osobami riešia v priestupkovom a s firmami v správnom konaní. Podľa našich informácií mali doteraz v Banskobystrickom kraji nahlásených do sedemdesiat takýchto prípadov. Keďže Jankovský je z hlavného mesta, zaoberať sa ním bude tamojší úrad. Hovorkyňa bratislavského RÚVZ Katarína Nosálová povedala, že momentálne evidujú do dvadsať podobných previnilcov.

Keďže Jankovský je negatívny, v rámci epidemiologického vyšetrenia dostal zápisnicu, že počas štrnástich dní sa má sledovať v domácom prostredí. „V prípade nejakých príznakov má kontaktovať svojho obvodného lekára, ktorý zhodnotí, čo ďalej. No ak nemá žiadne zdravotné komplikácie, nie je nariadená striktná karanténa a môže sa voľne pohybovať,“ objasnila Nosálová. Zároveň potvrdila, že pokutu 1 659 eur za porušenie karantény riešia regionálne úrady verejného zdravotníctva, ale zatiaľ žiadnu pokutu nedali. Ako dlho môže celý proces trvať, od samotného zistenia porušenia karantény až po reálnu platbu, nekonkretizovala.

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer) povedala, že polícia má všetko, čo jej nahlásili, zdokumentované. „Keď bude mať Úrad verejného zdravotníctva chvíľku čas, príde na každého, kto karanténu porušil,“ tvrdí. Podľa nej ide v rámci celého Slovenska o stovky prípadov.

Ján Škrobák z Právnickej fakulty Univerzity Komenského vysvetlil, že zákon o priestupkoch výslovne nehovorí o povinnosti uviesť lehotu na plnenie. Podporne sa však naň vzťahuje správny poriadok a tam jej uvedenie ako náležitosť výroku rozhodnutia je.

„Čiže je na správnom orgáne, ktorý priestupok pojednáva, aby tam uviedol lehotu, dokedy sa má pokuta zaplatiť,“ objasnil právnik. Môže sa stať, že vinník uznaný zo spáchania priestupku pokutu dobrovoľne nezaplatí, no potom sa to vymáha v rámci exekúcie. Škrobák pripomenul, že ak by to vinník sám navrhol, mohol by si pokutu odrobiť v rámci verejnoprospešných prác. Proti jeho vôli mu to ale správny orgán uložiť nemôže. Týka sa to pokút prevyšujúcich 60 eur. „Za každé tri eurá uloženej pokuty je páchateľ priestupku povinný vykonať jednu hodinu verejnoprospešných prác. Tie musí absolvovať v lehote určenej správnym orgánom, ktorá nemôže byť dlhšia ako rok,“ doplnil právnik.