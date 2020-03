Minister vnútra: Roman Mikulec

Začínal ako stíhací pilot, neskôr prešiel do Vojenskej spravodajskej služby, kde pôsobil 21 rokov. V Bruseli bol vojenským pridelencom. Za vlády Ivety Radičovej sa stal riaditeľom VSS, kde so svojím námestníkom Vladimírom Suchodolinským odhalili a zmapovali rozsiahle machinácie s majetkom VSS. Za vlády strany Smer musel z armády odísť. Obvinili ho z ohovárania, neskôr mu do auta nastrčili pamäťovú kartu s dokumentmi zo služby a obvinili ho zo sabotáže a ohrozenia utajovaných skutočností. Súd ho v roku 2019 oslobodil spod všetkých obvinení.

Tri najväčšie výzvy: