Prichádzajú priam mrazivé dni

V ostatných dňoch sa na Slovensku nevyskytovali zrážky, počasie malo suchý charakter. V stredných horských polohách došlo k ďalšiemu úbytku snehovej pokrývky. V piatok ráno dosiahla jej výška na Štrbskom Plese len 45 centimetrov. Vo vysokohorských polohách je však snehu ešte stále dosť – na Lomnickom štíte 240 a na Chopku 170 cm. Keďže v sobotu má v stredných a vo vyšších polohách snežiť, zase tam niečo pribudne. Môže sa stať, že v noci alebo nadránom „nasype“ aj v nižších nadmorských výškach.

Klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave vraví, že meteorologická zima sa skončila februárom a v piatok ráno prišla s jarnou rovnodennosťou astronomická jar. „Paradoxné je, že túto zimu sa v mnohých regiónoch vyskytovalo málo snehu a práve teraz môže niekde napadnúť,“ povedal.

Uplynulá streda a štvrtok sa niesli v ideálnom jarnom počasí. Na najteplejších miestach Slovenska sa ortuť teplomera vyšplhala na viac ako 20 stupňov. Po západe slnka ale bolo citeľné ochladzovanie. Spôsoboval ho fenomén, ktorý sa u nás vyskytuje v tomto ročnom období.

„Sme vo fáze, keď sa prechádza od zimy k jari a v tomto čase prostredie ešte nie je veľmi prehriate. Zdrojom tepla je cez deň dlhší slnečný svit, no keď je v noci jasno, môžu sa vyskytnúť aj mrazy,“ hovorí klimatológ.

Rozdiel medzi maximálnou a minimálnou dennou teplotou vzduchu bol preto obrovský. V Spišských Vlachoch zaznamenali vo štvrtok 20,3 stupňa, no v noci teplota klesla na 3,5 pod nulou – rozdiel bol teda až 23,8 stupňa.

„Toto sa deje v kotlinách, ktoré sú chránené pred vetrom. Cez deň sa tam vzduch môže v prízemnej vrstve dobre prehrievať a v noci sa tam zvykne zase ochladzovať,“ povedal Faško. Podobný scenár bol aj deň predtým v Dudinciach, kde skoro ráno namerali 0,9 stupňa pod nulou, no cez deň dosiahla teplota 20,6 stupňa. V Poprade mali v utorok 16,2 stupňa. Od roku 1951 tak ide o štvrtú najvyššiu maximálnu dennú teplotu nameranú 17. marca v tomto meste.

Príjemné počasie vystrieda doslova zimný víkend. Na severe Slovenska a v horských oblastiach sa v sobotu očakáva sneženie so silným vetrom. Na cestách môžu vznikať snehové jazyky a záveje. Takto by to malo vyzerať v pohraničných oblastiach s Poľskom či severných regiónoch Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja. Denné teploty tam dosiahnu najviac 7, v ostatných častiach krajiny 14 stupňov.

Od nedele prídu mrazy, pričom v kotlinách na Orave, Liptove a Spiši môžu pretrvávať celý deň. „Maximálna teplota už určite nebude dvojciferná. Prvé dni nasledujúceho týždňa nedosiahne napríklad v Podunajskej či vo Východoslovenskej nížine ani 5 stupňov,“ tvrdí Faško.

Upozornil, že nielen na horách či severe Slovenska, ale tiež v nížinných oblastiach na juhu bude tak chladno, že aj tam by sa mali objaviť snehové zrážky. „Keďže niekde už začali kvitnúť ovocné stromy, treba na ne dávať pozor a chrániť ich,“ podotkol. Pocit chladu vraj umocní studený vietor, takže ak už niekto svoje zimné oblečenie odložil, mal by si ho znova nachystať. Klimatológ dodal, že nepríjemné počasie by sa v druhej polovici týždňa opäť malo zmeniť na jarné, no stále to bude dosť rozpačité.

Videopredpoveď počasia na víkend a nasledujúce dni s Danielom Cibulom.