Naď: Chcem ukázať, že obrana je dôležitým prvkom fungovania štátu

Transparentnosť, odbornosť, systémovosť a boj proti korupcii sú hlavnými prioritami nového ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO). "Chcem ukázať ľuďom, že obrana je veľmi dôležitým prvkom fungovania štátu a tiež vojakom, že to so zlepšením ich postavenia myslím vážne," uviedol. Uvedomuje si, že to nebude jednoduché.