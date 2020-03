NÁZOR: Matovič na tróne, vírus v parlamente. Svet bude aj nebude ako býval

Boli len dve udalosti, ktoré mohli zatriasť počas týždňa Slovenskom – výmena vládnych garnitúr a koronavírus. Kým to prvé prebehlo štandardným spôsobom, to druhé neveští nič dobrého.

V piatok sa vymenil parlament za parlament a v sobotu vláda za vládu. Maniere za maniere sa však nevymenili a zostávajú rovnaké. Koaličné strany si s opozíciou síce bez problémov podelili výbory, ale osoby a obsadenie chcú stále mať vo svojich rukách. Takže sa hneď na začiatku pochytili tak so Smerom, ako aj s ĽSNS o tom, kto má za novú opozíciu šéfovať vo výboroch. Opozícia im s chuťou predložila neprijateľné mená – Ľuboš Blaha (za Smer) a Marian Kotleba (ĽSNS) – a koalícia im ich s nechuťou zamietla. A pri debate o tom sa v snemovni uskutočnila klasická slovná prestrelka, pri ktorej si aktéri nekládli servítku pred ústa. A niektorí ani rúšku. Čiže v parlamentnom svete nič nové. Ten bude ako býval. Aspoň vieme, čo nás čaká.

Stále viac sa blížime k bodu, v ktorom škody spôsobené zabrzdenými ekonomikami, ľudské aj materiálne, môžu byť horšie, ako škody napáchané vírusom

Igor Matovič chce byť akčný premiér už od začiatku. Síce nestihol ani termín podpisu koaličnej zmluvy, pretože podľa vlastných slov zaspal, ale v sobotu sa dušoval, že v nedeľu skoro ráno vpadne na štátne hmotné rezervy a bude sa pýtať, prečo neboli sklady plné rúšok ešte predtým, než sa epidémia koronavírusu zmenila na pandémiu. Dá sa predpokladať, že je úplne jedno, akú dostane odpoveď – šéf hmotných rezerv si už teraz môže baliť veci. Premiér si zapíše prvý bod v boji proti plytvaniu a korupcii a zrejme prvého človeka na zoznam tých, voči ktorým bude vyvodzovať zodpovednosť.

Medzitým však koronavírus nečaká a koná. Absolútne ochromil život nielen na Slovensku, ale aj v celom svete. Napriek tomu, že alarmisti už dávno varovali, že ak niečo môže zlikvidovať svet, tak je to okrem iného pandémia, málokto čakal, že sa to naozaj stane. Čína ho obmedzila len za cenu drastických opatrení, USA, ktoré sa hrdinsky bránili tweetami Donalda Trumpa, čochvíľa koronavírusu tiež podľahnú. Taliansko prežíva národnú tragédiu, pri ktorej zomierajú stovky ľudí denne. Keď denník Pravda 8. marca uverejnil rozhovor s Jurajom Mesíkom s titulkom Koronavírus je už nezastaviteľný, tak ho niektorí považovali priam za poplašnú správu. Vo svetle dnešných dní sa javí ako obyčajný popis chmúrnej reality.

Slovenskú vládu aj vlády štátov sveta čaká veľmi dôležité rozhodnutie, kedy a ako naštartovať ekonomiky, ktoré zmrazili karanténne opatrenia proti koronavírusu. Stále viac sa blížime k bodu, v ktorom škody spôsobené zabrzdenými ekonomikami, ľudské aj materiálne, môžu byť horšie, ako škody napáchané vírusom.

Na predvolebné sľuby radšej zabudnite. Zmetie ich koronavírusový ekonomický šok. Ak sa niečo podarí realizovať, tak to bude ako bonus. Reálny svet už nebude ako predtým – nikdy. A v mnohých veciach to zrejme bude aj lepšie.

Lepšie je však aj raz vidieť ako stokráť písať. Pozrite si TOP 10 videí týždňa na TV Pravda.

***

1.

Kým vedecké tímy vo svete horúčkovito skúmajú, ako vznikol nový koronavírus, Richard Sulík v tom má jasno. Koronavírusom je poslanec za Smer Ľuboš Blaha a preto treba ho eliminovať. Blaha je človek, ktorý koaličných poslancov rozčuľuje viac ako šéf Smeru Robert Fico. Jeho štipľavé statusy na sociálnej sieti, ktoré vyšli aj knižne (a niektorí kníhkupci ich predávali s označním ako toxický materiál), už dávno mali v zuboch. K tomu sa pridružila Blahova láska ku kosáku a kladivu a k štátom, ktoré sa ani s prižmúrením očí nedajú nazvať vzorne demokratické. Pre Blahu sú však takéto názory skôr palivom ako studenou sprchou, žije z toho. A Sulík mu zrejme ešte nejedenkrát dodá materiál na statusy.

***

2.

Odovzdanie výkonnej moci prebiehalo tak pokojne, že si novinár neodpustil otázku – dokedy takéto prímerie medzi koalíciou a opozíciou vydrží? Expremiér Peter Pellegrini len skonštatoval – prvý, kto začne, bude on (Igor Matovič). A vo videu prezradil aj dôvod, prečo si to myslí.

3.

Takúto spoločnú fotografiu ešte žiadna nastupujúca vláda nemala. Tváre sú schované pod rúškami proti koronavírusu. Takáto fotografia sa aj ťažko popisuje. Zľava: Rúško 1, rúško 2, rúško 3…

***

4.

Všetko je raz prvýkrát. Prvé zasadnutie vlády Igora Matoviča sa uskutočnilo už v sobotu, aj prvé vystúpenie premiéra po nej. Pozrite si, aké boli jeho prvé slová. Neboli príliš veselé. Ohlásil ďalšie prípady nakazených koronavírusum.

***

5.

Nič horšie ako pandémiu koronavírusu svet od druhej svetovej vojny nezažil, zhodujú sa štátnici vo svete a priznávajú, že koniec útrap je zatiaľ v nedohľadne. U nás však máme aj termín. Podľa vicepremérky Veroniky Remišovej chce nová slovenská vláda zvládnuť na Slovensku krízu do dvoch mesiacov. Najneskôr. A my, ľud pospolitý, úpenlivo voláme – pani vicepremiérka, stačí to aj do tých dvoch mesiacov, ani skôr to byť nemusí.

***

6.

Keď dvanásť rokov vládnete, máte pocit, že ste pánom zemegule, vysmial sa Igor Matovič bývalému trojnásobnému premiérovi Robertovi Ficovi a dnes už len radovému poslancovi. Fico spadol z hrušky, dodal a pridal ešte zopár slov, ktoré sa Ficovi nemohli páčiť. Reagoval tak na Ficove požiadavky pri rokovaní v parlamente, ktoré nazval papalášske.

***

7.

Robert Fico v parlamente je, jeho rival Andrej Kiska nie. Vzdal to podľa vlastných slov zo zdravotných dôvodov. Keď svojho času podával Fico demisiu, oznámil Kiskovi so širokým úsmevom, že nikam neodchádza. Kiska mu to neskôr vrátil a podotkol, že ani on nikam neodchádza. Nakoniec to vyšlo len Ficovi, ale Kiska predsa len nedal úplné zbohom politike. Zostáva predsedom parlamentnej strany Za ľudí. Čo na odchod Kisku hovoria jeho kolegovia?

***

8.

Zdravotníci, hasiči, záchranári, ale aj predavači, smetiari, vodiči – každý, kto pomáha, aby svet okolo nás neskolaboval, si zaslúži uznanie. A v piatok občania Slovenska reagovali na výzvu, aby tým ľuďom, ktorí stoja v prvom rade boja proti koronavírusu, zatleiskali. Pozrite si, ako sa tlieskalo v bratislavskom Ružinove a Petržalke.

***

9.

Slovenská diplomacia je v plnej permanencii. Vonku je ešte množstvo Slovákov, ktorí sa chcú vrátiť domov, diplomati zháňajú v zahraničí aj zdravotnícky materiál. Náš top diplomat Miroslav Lajčák vysvetľuje, aké je dôležité investovať do vzájomných vzťahov a ako sa nám takáto investícia v týchto dramatických časoch vracia.

***

10.

A zvieratko na záver. Prvý bocian na Slovensku – priletel do NIžnej Olšavy. Snáď so sebou priniesol aj lepšie časy…