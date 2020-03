ONLINE: Vírus vyprázdnil ulice, v Rakúsku sa spomalilo jeho šírenie

Na Slovensku bolo 21. 3. 2020 pozitívnych na koronavírusu 178 osôb, negatívnych 3 069, testovaných 3 247. Viac informácií o situácii na Slovensku TU. Všetky opatrenia nájdete TU.

06:24 Horná komora amerického Kongresu neschválila v nedeľu návrh zákona, ktorý mal uvoľniť státisíce miliónov dolárov na pomoc ekonomike Spojených štátov v čase koronavírusovej krízy.Návrh predpokladal dotácie až do výšky dvoch biliónov dolárov pre americké rodiny, tisíce podnikov v ťažkostiach a nedostatočne vybavené nemocnice. Na jeho schválenie bolo potrebných najmenej 60 hlasov, senátori však hlasovali v pomere 47 ku 47.

6:07 Odklad tohtoročných letných olympijských hier v Tokiu „sa môže stať nevyhnutným“, pokiaľ by pandémia nového koronavírusu znemožňovala ich bezpečný priebeh. Vyhlásil to v pondelok japonský premiér Šinzó Abe. Japonský premiér tak prvýkrát pripustil, že olympijské hry by sa nemuseli začať v plánovanom termíne 24. júla, zatiaľ čo sa vo svete naďalej šíri nový koronavírus. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) počas noci takisto zmenil doterajší spôsob vyjadrovania, keď oznámil, že začne intenzívnejšie pracovať na rôznych scenároch vrátane odkladu hier.

6:05 Čína naďalej zápasí s „privezenými“ prípadmi nakazenia novým koronavírusom, ktorých potvrdený počet vzrástol o 39 na 353.Podľa oficiálnych záznamov sa za posledný deň opäť nikto nenakazil priamo na území Číny. Podobný vývoj predtým trval niekoľko dní, v nedeľu však zdravotnícka komisia oznámila aj nový domáci prípad. V stredočínskej provincii Chu-pej, odkiaľ sa nový koronavírus od konca minulého roka rozšíril do celého sveta, zaznamenali aj deväť ďalších úmrtí v dôsledku tejto nákazy. Na čínskej pevnine tak podľa údajov komisie zomrelo už 3270 ľudí.

5:52 Každodenný nárast v počte prípadov nakazenia novým koronavírusom v Rakúsku je čoraz menej výrazný, čo znamená, že „prijaté opatrenia začínajú účinkovať“. Vyhlásil to rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober. Do nedeľňajšieho popoludnia bolo v Rakúsku známych už 3244 prípadov nakazenia – o 430 viac než v predošlý deň. Tento prírastok je dosiaľ najvyšší v absolútnych číslach, zároveň však najnižší v pomerných číslach, čo je približne 15 percent.

„Je to výrazné zníženie v porovnaní so situáciou spred jedného či dvoch týždňov, keď sa denné prírastky sčasti pohybovali dokonca pri 40 percentách,“ upozornilo ministerstvo zdravotníctva. Anschober definoval ako cieľ pre nasledujúce dni ďalšie znižovanie denných prírastkov tak, aby sa dostali do „jednociferného rozmedzia“. Rakúska vláda v piatok oznámila, že platnosť obmedzenia pohybu ľudí vo verejnom priestore bude predĺžené do 13. apríla.

5:45 Pandémia koronavírusu si vo Francúzsku zrejme vyžiadala život prvého lekára. Zosnulý vo veku okolo 60 rokov bol pohotovostným lekárom v meste Compiegne, približne 70 kilometrov severovýchodne od Paríža. Ochoreniu spôsobovanému novým koronavírusom vo Francúzsku do nedele podľahlo najmenej 674 ľudí. Ministerstvo zdravotníctva zaznamenalo dosiaľ 16 018 potvrdených prípadov nakazenia, odhaduje sa však, že nakazených sú v skutočnosti desaťtisíce.

Súhrn udalostí nedele 22. 3. 2020