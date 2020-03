Malová: Budeme mať nováčikovskú vládu

Ako hodnotíte personálne obsadenie novej vlády Igora Matoviča?

Vyberal z toho, čo mal k dispozícii, a snažil sa zohľadňovať aj záujmy svojich koaličných partnerov. Jednu vec môžeme povedať určite, ako základné východisko: Matovič sa pri koaličnom vyjednávaní ukázal ako človek, ktorý vie posilniť svoje pozície. Avizovaná nominácia Richarda Sulíka z SaS na ministerstvo financií je markantným príkladom, že Matovič si vedel svoje priority v podobe silových a iných vplyvných rezortov obsadiť. Z hľadiska politických subjektov máme úplne nováčikovskú vládu. S výnimkou SaS, aj keď v súčasnosti je tam veľmi málo tých, ktorí participovali na minulej vláde Ivety Radičovej. V súčasnej SaS je minimum ľudí, ktorí by mali relevantné skúsenosti s vládnutím. Čiže koniec koncov aj stranu SaS možno vnímať, že je to nováčik.

Na čelo niektorých rezortov sa dostali ľudia, ktorí nemajú veľké skúsenosti v oblastiach, ktorým sa budú venovať. Od čoho sa odvíja ich schopnosť byť efektívnymi vo svojich úradoch?

Z pohľadu ďalšieho vývoja je dôležité, ako ľudia v exekutíve dokážu využiť odborné kapacity, ktoré im ministerstvá, rôzne poradné orgány a inštitúty ponúknu. Máme také klišé vyjadrenie, že vláda má 100 dní na to, aby sa ukázalo, čo je v nej. Myslím si, že dnes to neplatí. V súčasnej krízovej situácii, ktorú zažíva nielen Slovensko, je dôležité, či ľudia, ktorí sa dostali do exekutívnych funkcií, sa budú nejako synergicky snažiť využiť to dobré, čo v spoločnosti je, alebo, naopak, začnú sa správať „po starom“ a začnú realizovať len svoje vlastné záujmy.

Ktoré nominácie vás najviac prekvapili?

Najviac nominácia Jána Budaja. Aj z pohľadu veku, aj z pohľadu toho, čo v živote robil. Áno, zapísal sa do dejín ako aktivista v oblasti environmentalis­tiky, ale nemám pocit, že by sa aj ako poslanec výraznejšie venoval tejto problematike. To však nemusí viesť k záveru, že prichádza ako amatér. Dôležité je, akými ľuďmi sa obklopí a čo bude ministerstvo realizovať. Či začne implementovať skutočne agendu, ktorú v zásade aj prisľúbil, že bude treba viacej prihliadať na požiadavky rôznych ochranárskych združení.

A nominácia Romana Mikulca na post ministra vnútra?

Veľmi často sa hovorí, že táto nominácia prekvapila mnohých pozorovateľov, ale aj kolegov. Je to človek, ktorý má veľa informácií, má nejakú predstavu o tom, ako štát môže fungovať aj spravodlivo, aj nespravodlivo. Viem, že ministerstvo vnútra je aj o riadení nielen polície, ale aj mnohých ďalších organizačných zložiek štátu, a najmä verejnej správy. Takže znovu to závisí od toho, akými spolupracovníkmi sa obklopí. To platí o celej vláde.

Vidíte v nastávajúcom kabinete okrem nováčikov aj relevantného odborníka?

V zásade jediného nominanta – bývalú štátnu tajomníčku Máriu Kolíkovú (Za ľudí). Mám pocit, že to je jediný človek, ktorý má naozaj relevantné skúsenosti aj zo svojho odboru, aj z exekutívy. Dala najavo aj svoj morálny postoj k dianiu v súdnictve, že rezignovala z postu štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti. Spravodlivosť na Slovensku bola otrasená a jej náprava záleží na tom, či sa jej podarí rýchlym spôsobom urobiť nápravu práve v oblasti súdnictva.

Prezidentka Zuzana Čaputová po prijatí demisie Petra Pellegriniho pochválila jeho kroky počas zúriacej pandémie. Zároveň však jeho vládu kritizovala za nevyužitú príležitosť v dobrých hospodárskych časoch či nenavrátenie dôvery spoločnosti v justíciu. Stotožňujete sa s jej výhradami? Alebo ako by ste hodnotili dvojročné pôsobenie Petra Pellegriniho na poste predsedu vlády?

To je azda asi najťažšia otázka. Na niektorých jeho krokoch bolo vidieť, že bol veľmi limitovaný predsedom svojej vlastnej strany. Od samého začiatku som hovorila, že ako premiér nemá dostatočnú autonómiu, lebo nemá podporu významnej časti svojej vlastnej strany. To sa naplno prejavilo posledné mesiace a týždne pred voľbami, keď strana Smer, ale aj SNS v snahe nahnať svojich tradičných voličov stratili súdnosť a schvaľovali opatrenia, ktoré boli nepremyslené a veľmi inštrumentálne. Preto je posledný dojem z tejto vlády ešte horší. Ani to, že po vypuknutí pandémie na Slovensku sa snažil Pellegrini, ale aj ďalší členovia vlády vystupovať serióznejšie, v zásade na negatívnom obraze asi už nič nezmení. Takže sa nečudujem prezidentke, že sa snažila vyzdvihnúť aj pozitíva a označila túto vládu za vládu nenaplnených šancí a príležitostí.

Ako vnímate mocenskú výmenu v čase boja s pandémiou? Hovorí sa aj o tom, že by Igor Matovič mohol personálne vymeniť celý krízový štáb. Bol by to správny krok?

Slovenské dejiny, ale aj československé dejiny sú charakteristické istou mierou kontinuity. Dokonca aj v obdobiach, keď sa zásadne menili politické režimy. Aspoň časť právnych a personálnych pilierov istý čas nebola vymenená, alebo bola inkorporovaná do nejakého nového vládnutia. Takže aj poznatky, pokiaľ ide o efektívne vládnutie, ukazujú na to, že nejaká miera kontinuity – a to sa týka aj zákonov, pravidiel, ale aj personálnych záležitostí – je nevyhnutná. Nový premiér musí zvážiť, či je možné kompletne vymeniť celý krízový štáb bez toho, aby tam bol niekto, kto by bol inštitucionálnou pamäťou. To môžu byť ľudia, ktorí nemali vysoké posty, ale pri kľúčových rozhodnutiach boli. Musí s nimi komunikovať.