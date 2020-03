Čím viac rúšok, tým silnejšia prevencia

VIDEO: Jozef Šuvada aj o tom, prečo sú rúšky dôležité.

A potvrdil slová, že s nastupujúcim teplejším obdobím vírus začne ustupovať. Ako bude krízový štáb fungovať po výmene vlády, je zatiaľ otázne.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nedávno označila nosenie rúšok za zbytočné, mali by ho nosiť len chorí.

Závisí aj od nastavenia populácie, ako rešpektuje odporúčania a ako zodpovedne k nim pristupuje. Sú krajiny, ktoré sú veľmi disciplinované a ľudia dodržiavajú odporúčania. Zrejme to WHO preto myslela na tej všeobecnej platforme, že tí, ktorí majú zostať doma, tam zostanú a chránia sa, a tí čo sú vonku, sú nízkonákazliví. To, čo je však na Slovensku dôležité, je, že my nie sme naučení na niektoré základné prístupy, najmä chrániť ostatných pred infekciou. Musíme si uvedomiť, ako fungujeme v určitých situáciách, ako je cestovanie v MHD. Rúška sú v prvom rade efektívny spôsob, ako chrániť ostatných, a keď ich bude mať čo najviac ľudí, tak prevencia bude silnejšia.

Ako vnímate vyjadrenia profesora Vladimíra Krčméryho, že by sa situácia mohla zlepšiť s príchodom vyšších teplôt?

<An> Má to veľké racio. Vieme, že niektoré vírusy sa dostanú do prostredia, keď si odkašleme alebo kýchneme, bez toho, aby sme si správne zakryli ústa. Vírus tak môže, aj keď sme bezpríznakoví, zostať v prostredí niekoľko hodín. Keď je chladnejšie, niektoré výskumy ukazujú, že aj niekoľko dní dokáže vírus prežiť. Vyššie teploty preto môžu spôsobiť, že vírus v prostredí vydrží kratšie, bude skôr hynúť a bude menej ľudí, ktorí sa nakazia.

Ako je to v súčasnosti s liekmi na koronavírus?

Národný krízový klinický tím vyhodnocuje každý deň výsledky štúdii, aj tých, ktoré ešte nie sú publikované, pretože sme v kontakte aj so zahraničnými expertami. Snažíme sa preto aj v spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a s rezortom zdravotníctva skúmať všetko dostupné z pohľadu vedy, čo by mohlo byť efektívne pre pacientov. Pravdu má napríklad profesor Krčméry, ktorý tvrdil, že na vírus pôsobia aj antimalariká. Tie dopadli pozitívne v štúdiách a Slovensko už tieto lieky pre pacientov zabezpečilo.

Ako bude krízový štáb pokračovať po zmene vlády?

Nie som prorok, nie som ani politik. Boli sme povolaní do krízového štábu, aby sme sa pokúsili vytvoriť čo najlepšie prístupy, čo sa dá pre Slovákov spraviť a ako prežiť pandémiu. Na druhej strane výmena vlády je legitímny proces a budeme plne rešpektovať, ako budúce vedenie rezortu zdravotníctva rozhodne, či nás ponechá, alebo nás zruší.