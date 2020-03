Online: V Číne opäť stúpol počet nakazených, Nemci pomôžu Talianom

Na Slovensku bolo k 23. 3. 2020 pozitívnych na koronavírus 186 osôb, negatívnych 3 304 vzoriek. Viac informácií o situácii na Slovensku TU. Všetky opatrenia nájdete TU.

6:03 Horná komora amerického Kongresu neschválila v pondelok – druhý deň po sebe – návrh zákona, ktorý mal uvoľniť státisíce miliónov dolárov na pomoc ekonomike USA v čase koronavírusovej krízy. Stalo sa tak napriek tomu, že podľa senátorov bolo odobrenie záchranného plánu blízko. Vláda Spojených štátov je pod tlakom, aby schválila legislatívu, ktorá by zabezpečila historicky vysokú finančnú čiastku z federálnych zdrojov na prevenciu pred zničujúcim ekonomickým kolapsom. Nátlak rastie, keď sa smrtiaca pandémia šíri v amerických štátoch ako New York či Kalifornia. Viac sa dočítate TU.

5:45 Čína zaznamenala za pondelok 78 novo nakazených koronavírusom, čo je dvakrát viac, než o deň skôr. V bilancii je tiež vyšší počet prípadov, keď sa pacienti nakazili od chorého na čínskom území. Jeden z nich sa pritom infikoval v meste Wu-chan, kde sa nákaza potvrdila koncom minulého roka po prvýkrát.

5:40 Francúzsko v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2 sprísni opatrenia na obmedzenie pohybu osôb vrátane obmedzenia pohybových aktivít mimo bydliska a uzatvorenia otvorených trhovísk. V rozhovore pre televíziu TF1 to v pondelok vyhlásil francúzsky premiér Édouard Philippe. Uviedol, že podpíše dekrét, na základe ktorého budú mať obyvatelia Francúzska od utorka zakázané venovať sa fyzickým aktivitám ďalej než kilometer od miesta svojho bydliska. Taktiež by mali byť po novom uzavreté aj otvorené trhoviská s tým, že miestne úrady budú mať možnosť požiadať o výnimku.

5:37 Nemocnice v nemeckej spolkovej krajine Sasko prijmú najmenej šesť pacientov s koronavírusom z Talianska, ktorým ich vlasť nedokáže poskytnúť liečbu. Oznámil to v pondelok saský premiér Michael Kretschmer.„V Ta­liansku teraz robia eticky veľmi náročné rozhodnutie – musia vybrať šesť ľudí, ktorých letecky prepravia,“ zdôraznil Kretschmer. Podľa jeho slov liečba talianskych pacientov bude pre saských lekárov šancou lepšie sa oboznámiť s novým druhom koronavírusu, pričom zároveň pôjde o gesto spolupatričnosti.

5:30 Kuba v snahe chrániť sa pred šírením nového druhu koronavírusu uzatvorí od utorka svoje hranice a umiestni do karantény zahraničných turistov. Vyhlásil to v pondelok kubánsky premiér Manuel Marrero. „Všetci turisti, ktorí sa stále nachádzajú v hoteloch, budú umiestnení do karantény. Nebudú môcť opustiť svoj hotel, pokiaľ si nenájdu let domov,“ uviedol premiér v štátnej televízii a dodal, že na tomto karibskom ostrove sa v pondelok nachádzalo 32.500 dovolenkárov zo zahraničia.

Zhrnutie 23. 3. 2020