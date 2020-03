Vláda odvolala predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Kičuru

VIDEO: Kičura – Matovič povedal, že ma mediálne zareže.

Odvolanie Kičuru a podanie trestného oznámenia avizoval už v nedeľu premiér Igor Matovič (OĽaNO) po kontrole na tomto úrade. Predseda vlády poukázal na to, že Kičura uzavrel napríklad dve zmluvy spolu za 35 miliónov eur s firmou, ktorá mala dovtedy obrat 74 000 eur. Matoviča zaujímalo, akým spôsobom boli vybrané oslovené firmy, keďže predtým napríklad táto firma v podobnej oblasti nepôsobila. Nazdáva sa, že im správa úmyselne zatajila dve zápisnice. Po ich preštudovaní konštatoval, že komisia uchádzača o objednávku neodporučila ako vhodného, napriek tomu Kičura zmluvy podpísal. Zdôraznil tiež, že SŠHR zabezpečila nákup testov, na ktoré ministerstvo zdravotníctva nedalo objednávku a ktoré nepotrebuje.

V súvislosti s medializovanými informáciami o nákupoch SŠHR a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave začala „ex offo“ trestné konanie Národná kriminálna agentúra (NAKA). Zákazky vyhlásené SŠHR pre nový koronavírus preveruje aj Úrad pre verejné obstarávanie.

VIDEO: Premiér Matovič s ministrom Krajčim a Hegerom hodnotia kontrolu na na Správe štátnych hmotných rezerv.

Kičura v pondelok odmietol obvinenia súvisiace s uzavretím zmlúv SŠHR, ale aj podozrenia spojené s dvoma bytmi, ktoré kúpil jeho syn. Zároveň potvrdil, že niekoľko hodín vypovedal v tejto súvislosti na NAKA. „Boli sme obvinení z toho, že sme mali postupovať nehospodárne, v rozpore s ochranou verejných financií, hoci, keď bola kontrola pána premiéra a ministra financií, nič sa nenašlo okrem tej jednej výnimky,“ skonštatoval. Predražené testy odmieta, hovorí, že išlo o najlepšiu ponuku. Kičura nesúhlasí ani s tvrdeniami, že sklady SŠHR sú prázdne. Poukázal na to, že vďaka ich zásobám mohla napríklad zasadať aj vláda, ktorá používala rúška z ich rezerv.

Bývalý predseda vlády Peter Pellegrini (Smer) na sociálnej sieti uviedol, že obvinenia na adresu Kičuru treba preveriť. Pripomenul, tiež, že Kičura je sudcom, ktorý má pozastavený výkon funkcie. Vyzval ho preto, aby sa nevrátil do sudcovského talára, kým tieto podozrenia nevyvráti. „Ak pán Kičura nepochybil a ide len o obvyklé politické divadlo, má právo žiadať ospravedlnenie. Ak však pochybil, nemal by sa do talára vrátiť už nikdy,“ napísal Pellegrini. Kičura vyhlásil, že sa do justície vrátiť v blízkej dobe neplánuje.

Kabinet vymenoval nových štátnych tajomníkov

Vláda SR v pondelok neskoro večer vymenovala na ministerstve dopravy a ministerstve pôdohospodárstva. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) zároveň na sociálnej sieti informoval, že vládny kabinet schválil zhruba 40 opatrení v boji s novým koronavírusom. Predstaviť ich majú v utorok. Do funkcie štátnych tajomníkov ministerstva dopravy a výstavby boli vládou vymenovaní Katarína Bruncková a Ján Marosz. Do funkcie štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vymenoval vládny kabinet Martina Fecka.