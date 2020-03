Lekár iba na telefóne? Ambulancie môžu zostať zatvorené

Ružomberská všeobecná lekárka Viera Maslová má vraj ochranné prostriedky z vlastných zásob, ktoré si zaobstarala ešte v decembri. „Sú to rúška a rukavice, ale respirátory mi chýbajú,“ hovorí.

Do jej ambulancie denne volajú desiatky pacientov, minulý pondelok ich zaznamenala viac ako sto. „Stáva sa, že osobne príde taký, čo napríklad informáciu o problémoch s kašľom zamlčí a prizná sa až počas vyšetrenia na mieste. Napriek tomu, že ľudí upozorňujeme, aby zostávali doma, stále sú mnohí nezodpovední,“ posťažovala sa s tým, že v Ružomberku je polovica praktických lekárov nad šesťdesiat rokov a takto je ohrozené ich zdravie. „Keby som ochorela, s diagnózami, ktoré mám, pochybujem, že to prežijem,“ doplnila.

Asociácia nemocníc Slovenska uvádza, že od všeobecných lekárov dostávajú oznámenia, že uzatvárajú svoje ambulancie pre fyzické návštevy pacientov. Podľa nej hrozí, že pacienti sa budú priamo obracať na nemocnice a tie sa dostanú do kolapsového stavu.

Mail, telefón, e-recepty

Obvodní lekári totiž môžu svoje ambulancie pred pacientmi zavrieť, keď nebudú mať dostatok ochranných pomôcok, aspoň tak to hovorí usmernenie hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo.

„Zdravotná starostlivosť nie je v žiadnom prípade ohrozená, práve naopak. Lekár sa chráni pred prípadným prenosom nákazy, pričom je pacientovi naďalej k dispozícii,“ tvrdí hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva Adriana Šimková.

Usmernenie podľa nej hovorí o tom, že ak všeobecný lekár uzatvorí ambulanciu pre osobnú návštevu pacientov, musí poslať informáciu lekárovi samosprávneho kraja mailom. Následne ho pacient môže kontaktovať telefonicky, alebo elektronickou formou. Zabezpečený je tak tiež predpis e-receptov a pracovnej neschopnosti.

Ide o kľúčových lekárov

Za pravdu jej dal aj minister Marek Krajčí (OĽaNO). „Keďže ide o našich kľúčových lekárov a mnohí z nich majú pokročilý vek, sú ohrození,“ povedal s tým, že ak by niekto potreboval reálnu návštevu ambulancie, majú riešenie. „Všeobecní lekári vytvorili združenia, v ktorých vždy budú mať mladších kolegov. Tí budú aktívne vyšetrovať týchto pacientov tak, aby nezaťažili urgentné príjmy,“ objasnil.

Prezident Slovenskej spoločnosti všeobecných lekárov Peter Makara tvrdí, že ambulantný doktor dokáže aj bez fyzického kontaktu s pacientom urobiť až 80 percent práce. „Ak sa medzi zvyšnými dvadsiatimi percentami, ktorí prídu do ambulancie, v ktorej nie sú ochranné pomôcky, nájde pacient s príznakmi, je ohrozené nielen zdravie personálu, ale aj poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti. Personál potom musí ísť do karantény,“ povedal Makara.

Desiatky pacientov denne vybavuje aj banskobystrický všeobecný lekár Peter Heinrich. „V tento pondelok som stihol fyzicky vyšetriť desiatich, telefonicky ma kontaktovalo 35,“ konštatoval krátko pred jedenástou dopoludnia. Ochranné pomôcky si tiež zohnal sám.

„Okuliare som si kúpil v obchode s priemyselným tovarom, bavlnené rúška mi ušila manželka. No a rukavíc mám ešte niekoľko zo zásob, čo nám dodal samosprávny kraj,“ vysvetlil. O uzatváraní ambulancií vraj zatiaľ nič nevie. „Nedostal som na to žiadny oficiálny pokyn,“ hovorí. Predpokladá, že sa tak môže stať, keď lekári zostanú úplne bez ochranných pomôcok. „Skrátka potom zavrieme dvere na ambulancii a budeme ordinovať len po telefóne,“ povedal.

Jeho slová potvrdila aj jeho bratislavská kolegyňa, ktorá nechce byť menovaná. „Keď sa nám minú ochranné pomôcky, budeme v ambulancii, ale pacientov vybavíme telefonicky. My pomôcky zatiaľ máme, takže fungujeme normálne,“ podotkla s tým, že v opačnom prípade sa primárnemu kontaktu s pacientom musia vyhýbať. „Mnohí lekári sú vyššie vekové ročníky, preto sa takémuto kroku nemožno čudovať,“ dodala.

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska žiada novú vládu, aby bezodkladne zabezpečila dodanie ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov do ambulancií všeobecných lekárov pre situáciu s koronavírusom. „Denne každého z nás kontaktujú desiatky pacientov, pričom nevieme, ktorý z nich je nositeľom vírusu,“ povedala prezidentka aliancie Monika Palušová. Povinnosťou štátu je podľa nej zabezpečiť im respirátory, jednorazové rúška, obleky, rukavice, návleky či okuliare. Pripomenula, že ambulancie sa musia tiež neustále dezinfikovať, dekontaminovať a čistiť, no prostriedky chýbajú. Zväz ambulantných poskytovateľov okrem zabezpečenia pomôcok žiada aj o finančnú úhradu ambulanciám.

Situácia v župách

Bratislavský samosprávny kraj obstaral ešte minulý štvrtok 30-tisíc rúšok z egyptskej bavlny so strieborným vláknom určených aj na opakované použitie. Je možné ich prať, sú odolné voči baktériám a vírusom. „Okrem rúšok z vlastných zdrojov začíname distribuovať ochranné pomôcky, ktoré zabezpečila Správa štátnych hmotných rezerv. Ide o chirurgické rúška, rukavice a návleky,“ povedal župan Juraj Droba. O usmernení hlavnej odborníčky župa nevedela.

Podobne je na tom tiež banskobystrická župa. Hovorkyňa Lenka Štepáneková uviedla, že hmotné rezervy im minulý týždeň doručili 8-tisíc jednorazových rúšok, 16-tisíc rukavíc a návlekov na obuv. „Tieto počty sme už podľa pokynov distribuovali pre všeobecných lekárov do jednotlivých okresov. Nie je to dostatočné, no v tejto chvíli nemáme informáciu, kedy bude realizovaná ďalšia dodávka,“ hovorí. Tiež sa vraj snažia pomôcť si aj po vlastnej línii – látkové rúška im na objednávku šijú viaceré firmy v regióne.

Lekár Nitrianskej župy Ľubomír Ševčík chápe obavu všetkých zdravotníkov, no krok hlavného odborníka pre všeobecné lekárstvo podľa neho nie je usmernením, ale nabádaním na neposkytovanie zdravotnej starostlivosti a nevykonávanie práce. „Ochranných pomôcok tak ako požaduje hlavný odborník je aktuálny nedostatok, o čom určite vie. Župy tieto pomôcky nemajú, rovnako tiež krízové štáby okresných úradov,“ hovorí Ševčík. Pripomenul, že množstvo lekárov a zdravotníckych pracovníkov sa napriek všetkému správa zodpovedne a rúška si dávajú šiť individuálne.

Trnavský župan Jozef Viskupič informoval, že lekárom pre deti a dospelých v 309 ambulanciách na území kraja distribuovali pomôcky, ktoré im v obmedzenom množstve poskytla Správa štátnych hmotných rezerv. „Zároveň sme z vlastných zdrojov nakúpili a už aj rozdali rukavice, respirátory a ochranné rúška. Je však tiež na ambulanciách, aby si zabezpečili potrebné množstvo ochranných pomôcok,“ uviedol. S lekármi v kraji podľa neho intenzívne komunikujú a zasielajú im usmernenia s odporúčaniami, ktorými sa snažia zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, ochrániť personál a zároveň informovať pacientov o aktuálnom vývoji situácie.

Prešovský samosprávny kraj zabezpečoval v uplynulých dňoch distribúciu ochranných pomôcok, ktoré si minulú stredu vyzdvihol od správy hmotných rezerv v Slovenskej Ľupči. Pridelili mu tam 8-tisíc chirurgických rúšok a rovnaký počet rukavíc s návlekmi na obuv. Tie rozdelí zhruba medzi 2-tisíc ambulancií v kraji. „Keďže ani zďaleka nie sú naplnené požiadavky samosprávy, dúfame, že to nie je posledná pomoc od štátu,“ vraví hovorkyňa župy Daša Jeleňová.

Zatváranie ambulancií zo strany všeobecných lekárov a obmedzovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v trenčianskej župe nezaznamenali. Viacero takýchto ambulancií je však aktuálne zatvorených v Púchove. Dôvodom je karanténa, ktorú nariadil považskobystrický regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ochranné pomôcky distribuovali v kraji prioritne pohotovostiam a potom do jednotlivých okresov všeobecným lekárom. „Išlo o jednorazové chirurgické masky, rukavice a návleky na obuv. Žiadne iné poskytnuté neboli, no ak budú, zabezpečíme ich distribúciu,“ povedala hovorkyňa trenčianskej župy Lenka Kukučková.