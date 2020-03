Online: Koronavírus sa šíri, Trump chce rýchlo zmierniť opatrenia

Na Slovensku bolo k 24. 3. 2020 pozitívnych na koronavírus 204 osôb. Viac informácií o situácii na Slovensku TU. Všetky opatrenia nájdete TU.

5:55 Brazílsky prezident Jair Bolsonaro skritizoval obmedzovacie opatrenia, prijaté rôznymi brazílskymi štátmi a obcami v snahe zamedziť šíreniu koronavírusy, a prirovnal ich k politike „spálenej zeme, ktorá hrozí zničením najpoprednejšej ekonomiky Latinskej Ameriky“. „Riziková skupina sú ľudia starší ako 60 rokov. Tak prečo zatvárať školy?“ pýtal sa Bolsonaro. Krajne pravicový prezident obvinil médiá, že „šíri hystériu“, a tvrdil, že Brazília je vďaka svojmu teplej klíme a prevažne mladej populácii imúnna voči nákaze.

5:54 Južná Kórea ohlásila 100 nových prípadov koronavírusy. Ich celkový počet tak stúpol na 9137. Kórea predchádzajúcich 13 dní v rade hlásila klesajúci počet nových prípadov, v pondelok ich bolo 76. To bolo najmenej od 29. februára, kedy tamojšie úrady oznámili rekordných 909 novo infikovaných pacientov za deň.

5:50 Čína zaznamenala pokles nových prípadov koronavírusu, zo 78 v pondelok na 47 v utorok. Všetky nové prípady sa týkajú ľudí, ktorí pricestovali z cudziny. Celkovo sa v pevninskej Číne od prepuknutia epidémie nakazilo 81 218 ľudí, z čoho 3281 zahynulo. Oproti pondelku pribudli štyria mŕtvi, dodal Reuters.

5:40 New York má 14 775 potvrdených prípadov nákazy a 131 obetí, uviedol starosta najväčšieho amerického mesta Bill de Blasio. New York je jedným z ohnísk nákazy v Spojených štátoch. Koronavírusu podľa agentúry AP podľahlo už viac ako 600 Američanov a vyše 46 000 sa nakazilo. Guvernér štátu New York, ktorého súčasťou je veľkomesto, Andrew Cuomo podľa serveru BBC News požiadal federálne úrady o ďalšie zdravotnícke vybavenie. Varoval, že vrchol ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, bude horšia, než sa čakalo. Potreboval by 30-tisíc pľúcnych ventilátorov.

5:30 Americký prezident Donald Trump varoval, že obmedzenie voľného pohybu osôb v Spojených štátoch by mohlo „krajinu zničiť“ a vyjadril želanie, aby boli opatrenia prijaté v USA v súvislosti s pandémiou koronavírusu už do polovice apríla zmiernené. Prezident by podľa vlastných slov bol rád, keby sa krajina otvorila do Veľkej noci. Veľkonočná nedeľa pripadá tento rok na 12. apríla, pripomína AFP. Zdravotnícki experti tvrdia, že opatrenia sú jediný spôsob, ako zabrániť nekontrolovanému šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. Trump však dal jasne najavo, že zastavenie prevádzok považuje za prehnanú reakciu.