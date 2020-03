Lekári dostali do karantény desiatky zdravotníkov

Nezodpovednosť lekára môže doma zavrieť desiatky zdravotníkov aj pacientov. To sa môže neskôr podpísať pod kolaps zdravotníctva. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) nevylúčil, že voči ľahkovážnym lekárom vyvodí dôsledky. Podľa šéfa Asociácie súkromných lekárov Mariána Šótha je možné, že výpadok lekárov by mohol mať horšie následky, ako to, že chodili do práce napriek riziku ochorenia koronavírusom.

Katastrofický scenár, ktorý hrozil na gynekologicko-pôrodníckej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) v bratislavskom Ružinove, sa nenaplnil. Dvaja lekári, ktorí napriek prejavom respiračného ochorenia a lyžovačke v Taliansku pracovali na klinike bez ochranných pomôcok, sú negatívni na koronavírus. Potvrdil to minister Krajčí.

„Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie tak pokračuje v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, nie je potrebná karanténa lekárov ani hospitalizovaných rodičiek,“ uviedol pred rokovaním krízového štábu. Nemocnica zároveň prijala prísne protiepidemio­logické opatrenia. Ak by boli výsledky zamestnancov pozitívne, do karantény by smerovalo veľmi veľké množstvo zdravotníckeho personálu z ružinovskej kliniky.

Takáto situácia hrozila aj pre ďalšieho gynekológa z ružinovskej nemocnice, ktorému v nedeľu bol potvrdený koronavírus. „Pozitívne testovaný lekár však nebol v kontakte so žiadnym pacientom, iba so šiestimi pracovníkmi z personálu,“ spresnil Krajčí. Tí sú v karanténe a budú podrobení vyšetreniu.

Lekári by mali niesť zodpovednosť

Ohrozený bol aj chod pľúcnej kliniky v ružinovskej nemocnici. Lekári, sestry či sanitári skončili v karanténe, keď sa dostali do kontaktu s pozitívne potvrdeným pacientom, ktorý priletel z USA. Ten s príznakmi a vysokou teplotou šiel z pľúcnej kliniky na infekčné oddelenie. Nedodržali sa opatrenia, ktoré by ochránili ostatných pacientov aj zdravotníkov pred nákazou. Pacienta s koronavírusom prijali vďaka známosti s riaditeľkou ružinovskej nemocnice Martou Hájkovou. Tá zároveň viedla pneumologickú kliniku. O svoje miesto prišla, v nemocnici však naďalej pre mimoriadnu situáciu pracuje. „Situácia sa bude ešte došetrovať a myslím si, že lekári by mali niesť zodpovednosť,“ zhrnul Krajčí.

K Ružinovu sa v polovici marca pripojila aj Univerzitná nemocnica na bratislavských Kramároch. Pozitívne potvrdený lekár, ktorý predtým lyžoval v Rakúsku, operoval pacienta skôr, ako sa dozvedel výsledok. Jeho počínanie dostalo do izolácie okrem pacienta aj ďalších 27 zdravotníkov.

„Väčšina lekárov z Univerzitnej nemocnice, ktorí boli v karanténe, mala negatívne testy. Výnimkou je traumatológia na Kramároch, kde mali pozitívne testy dvaja lekári a dve sanitárky,“ skonštatoval minister. Tí sú v domácej karanténe a nemajú príznaky.

V karanténe zostali tri lekárky z Národného ústavu detských chorôb na bratislavských Kramároch. V polovici marca bolo ochorenie potvrdené u ich kolegyne – lekárky. Tá sa nakazila v rakúskom Linzi, kde bola konzultovať stav pacienta. Napriek tomu, že neustále nosila rúško, nemocnica preventívne poslala lekárky do izolácie.

Zdravotníci sú v zložitej pozícii

Na nezodpovedného kolegu doplatili aj lekári v Púchove. „Pozitívny test mal aj všeobecný lekár v Púchove. Ten bol v úzkom kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí. Šiesti lekári sú v karanténe a sú preventívne doma,“ dodal minister.

Riziku svojich pacientov vystavili traja lekári z Popradu, tí boli s lekárom z bratislavských Kramárov, ktorému potvrdili vírus Covid-19 na lyžovačke v Rakúsku. Po návrate ošetrili takmer dve stovky pacientov. Minulý týždeň sa nakoniec ukázalo, že zdravotníci nakazení neboli.

Podľa Mariána Šótha, prezidenta Asociácie súkromných lekárov, nie je vždy za správaním lekárov nezodpovednosť. „Prvá katastrofa by bola pri výpadku, že si neviem ako lekár predstaviť 14 dní bez ambulacie, druhá katastrofa by bola pacienti bez lekára a tretia katastrofa by bol zastupujúci lekár, ktorý by ma dva týždne zastupoval. Máme problémy kryť dovolenky a nie ešte mimoriadne situácie. Po tejto stránke to preto vnímam ako nie zlyhanie lekára, možno skôr snahu čo najviac nestratiť kontakt s pacientmi a spraviť všetko preto, aby sa výpadok neudial,“ vysvetlil Šóth.

Poukázal na to, že výpadok lekárov na 14 dní by mohol mať katastrofálnejšie následky, ako keď zostali pracovať. „Netreba na to pozerať len ako na nezodpovednosť lekára. Lekári majú často plné kalendáre čakajúcich pacientov. Pri súčasnom počte lekárov a zdravotníkov je to niekedy až hazardovanie so zdravím pacientov, keby sa nedostali na termín, potom neviem, komu by sa to pripisovalo na zodpovednosť,“ dodal Šóth. Lekári majú často strach ísť na PN, aby nečelili šikane a obvineniam, že sa vyhýbajú pacientom.