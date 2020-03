Šéf Jednoty dôchodcov: Vlaky nie sú plné seniorov

Predseda Jednoty dôchodcov Ján Lipiansky si nemyslí, že by seniori brali krízu v súvislosti so šírením koronavírusu na ľahkú váhu. "To, čo premiér momentálne vyhlasuje, už niekoľko týždňov predsa platí," pripomína a Igorovi Matovičovi odkazuje, že väčšina seniorov nemá problém s disciplínou.