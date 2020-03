Štát zaujíma, s kým si voláme. Pomôže to v boji s koronavírusom?

Sledovanie polohy pomocou SIM kariet môže byť nepresné. Autor: Robert Hüttner, Pravda

„Podľa našich informácií nemá ísť o plošné monitorovanie pohybu občanov, ich vzájomných kontaktov, a už vôbec nie o monitorovanie obsahu ich komunikácie. Cieľom momentálne diskutovaného riešenia má byť výhradne pomoc pri spätnom trasovaní pohybu človeka (spomínaní si) po potvrdení jeho nakazenia koronavírusom,“ informuje občianske združenie Slovensko.Digital, ktoré je členom poradného orgánu centrálnej koordinačnej autority pre oblasť IT, ktorá má koordinovať IT aktivity počas krízového obdobia.

Údaje o polohe tak môžu pomôcť identifikovať pohyb a prípadné kontakty osôb, ktoré sú infikované koronavírusom. Slovensko.Digital si myslí, že spracovávanie detailných údajov o hovoroch a obsahu SMS nie je nutné. „Každé spracovanie osobných údajov musí byť aj v čase tejto krízy výlučne v medziach zákona a iba v nevyhnutnom rozsahu pre daný účel. Na tento účel sú nutné najmä údaje o polohe, identifikátor zariadenia a časové údaje. Určite nie sú nutné potrebné detailné údaje o hovoroch, či obsah SMS správ,“ informuje občianske združenie vo svojom vyhlásení.

Je v záujme štátu, aby podrobne informoval o tom, ktoré informácie bude používať a ako ich spracuje. „Kľúčové je upovedomenie dotknutých občanov, pretože ide o masívny zásah do ich súkromia. Treba im dať vedieť, aké dáta a na čo budú použité a ako bude prebiehať monitorovanie.

Podľa mňa by úrady mali monitorovať len polohu a nie s kým, kedy a ako dlho sme telefonovali. To v tejto situácii zaváňa príležitosťou na možné zneužívanie týchto údajov v budúcnosti pretože v súvislosti s epidémiou to nie je relevantné,“ myslí si Martin Drobný, šéf technologického magazínu Nextech.

Údaje o ich pohybe, využívaní dát, telefonovaní a posielaní SMS operátori ukladajú už dávno. A nie sú jediní. Pohyb, na základe sledovania mobilných zariadení pomocou GPS, monitoruje napríklad aj nadnárodná spoločnosť Google. Kým sledovanie od firmy Google je možné vypnúť, samotný používateľ nemôže u svojho operátora vypnúť ukladanie dát.

Martin Drobný tvrdí, že lokalizačné služby SIM kariet nie sú úplné presné. Problémy vznikajú najmä v oblastiach so slabým signálom. „Dobré by bolo skombinovať tieto údaje s GPS údajmi z telefónov, pretože tie sú podstatne presnejšie,“ dodáva Drobný, ktorý si ale zároveň myslí, že technické opatrenie na dodržiavanie karantény je opodstatnené.

V prípade, ak ľudia nebudú dôverovať úmyslom štátu, budú sa pokúšať dané zbieranie údajov obchádzať. V hre je napríklad striedanie SIM kariet, prípadne vypínanie mobilných zariadení pri presunoch.