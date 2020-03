Tretina domácností je existenčne ohrozená. Vláda nesmie byť hluchá, tvrdí sociologička

Výmena vlády prišla v čase, kedy Slovensko bojuje s pandémiou. Ľudia prestali chodiť do práce a strácajú istoty. „Je tu strach a vláda to musí riešiť,“ hovorí v rozhovore pre TV Pravda sociologička Zuzana Kusá z SAV. Podľa nej je krízová situácia príležitosťou uvedomiť si dôležitosť štátu a jeho inštitúcií. Občania by podľa Kusej mali v mimoriadnych situáciách získať presvedčenie, že žijú vo fungujúcom štáte, ktorý ich nenechá v existenčnej neistote.