Evakuačný let z Washingtonu priletí do Bratislavy v piatok

Špeciálny evakuačný let z Washingtonu, ktorý bude mať na palube aj Slovákov, by mal priletieť na bratislavské Letisko M. R. Štefánika v piatok (27. 3.) o 2.45 h.

Realizuje ho spoločnosť charter advisory v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj so slovenskou, českou, maďarskou a slovinskou ambasádou, aby mohli byť prepravení občania týchto krajín z USA.

Predpokladaný čas odletu z Washingtonu DC je vo štvrtok o 13.15 h miestneho času. Vzhľadom na to, že ide o mimoriadny let v špeciálnom režime, musia byť všetci cestujúci na letisku štyri hodiny pred odletom z dôvodu zdravotnej kontroly. Mimoriadne na tieto účely vyčlenilo washingtonské letisko špeciálny menší terminál mimo hlavného terminálu.

Prílet 300 pasažierov na bratislavské letisko sa očakáva v piatok nadránom. Všetci cestujúci musia mať počas letu tvárové rúška. Po prílete na letisko v Bratislave pôjdu slovenskí občania rovno do zariadení určených Ministerstvom vnútra SR, kde každý podstúpi testovanie na nový koronavírus. Až na základe negatívnych výsledkov testu budú po pár dňoch cestujúci prepustení do domácej izolácie. „Občania ostatných krajín budú okamžite po prílete prevezení do vlastnej krajiny, kde sa budú riadiť bezpečnostnými opatreniami a pokynmi danej krajiny,“ dodal spolumajiteľ a generálny riaditeľ spoločnosti charter advisory Martin Feč.

Spoločnosť zároveň poukázala na to, že na Letisku M. R. Štefánika po dlhej dobe opäť pristane lietadlo typu Boeing 767–300 s cestujúcimi na palube. Tento typ lietadla priviezol napríklad v roku 2011 do Bratislavy hokejistov tímu New York Rangers. Nákladná verzia tohto typu lietadla, Boeing 767–200, pristáva na letisku v Bratislave niekoľkokrát týždenne pre prepravnú spoločnosť DHL.