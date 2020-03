IT odborník: Dáta od operátorov pri sledovaní veľmi nepomôžu

Okrem rizík zneužitia osobných informácií ľudí navyše takáto lokalizácia nie je ani dosť presná. Lepšie by podľa neho bolo pripraviť komplexnú aplikáciu, ktorá by mohla využívať oveľa presnejšie GPS dáta. Pripraviť funkčný systém však podľa neho bude trvať niekoľko mesiacov.

Vláda v utorok predložila na skrátené legislatívne konanie zákon, aby sa mohli využívať dáta mobilných operátorov o lokalizácii občanov. Toto riešenie má spomaliť nákazu a zabezpečiť okamžitú izoláciu osôb v kontakte s potvrdeným prípadom nákazy a ich testovanie ešte pred prvými príznakmi. Ako tento návrh vnímate?

Chcú informovať ľudí o tom, že niekto v ich okolí má podozrenie na koronavírus, resp. sa stretli s niekým, u koho bola potvrdená nákaza. To len z tej lokalizácie od operátorov ale neurobia.

Prečo nie?

Lokalizácia je založená na BTS (Base Transceiver Station) vysielacích staniciach, ktorých presnosť nie je taká vysoká. V Bratislave je to napríklad 200 metrov, ale na vidieku to môže byť až niekoľko kilometrov. To by vlastne znamenalo, že mi pošlú SMS, aby som ako Bratislavčan nechodil napríklad na Devín, lebo je tam koronavírus. Respektíve by mi napísali, že nemám vôbec v Bratislave vychádzať z domu. Takto sa to urobiť nedá. Hovoril som o tom aj s viacerými operátormi a zatiaľ sa mi to zdá také trochu nedomyslené do detailov.

Ako to vnímajú?

Sú z toho nešťastní, pretože to, čo vláda chce, sa mne osobne zdá nereálne. Navyše v akomkoľvek variante je to veľa práce, ktorú nikto nezaplatí. Veď už len poslať tie SMS, čo dostali ľudia pred zhruba dvoma týždňami, že si majú dávať pozor na koronavírus, znamenalo pre nich veľké komplikácie. Museli posielať SMS, ktoré im nikto nezaplatil, a navyše pri miliónoch aktívnych SIM kariet pri tom zabrali veľkú časť siete. Oni za tie SMS síce nič nezaplatia, ale naprogramovanie stojí nejaký čas a počas doby odosielania správ sa zníži kapacita siete. Poslať SMS všetkým používateľom, to tu ešte nebolo. Dvaja z operátorov majú zhruba 4 milióny aktívnych SIM kariet. Kým odišlo toľko SMS správ, pre nich to znamenalo, že ľudia im začali vyvolávať a sťažovať sa napríklad na slabý internet.

Nemohlo by to fungovať podobne ako v prípade policajného sledovania cez použitie tzv. informačno-technických prostriedkov?

Aj keď polícia na sledovanie požiada o súdny príkaz, dá sa sledovať povedzme konkrétny človek či skupina jednotlivcov. Polícia by vedela niekoľkých ľudí sledovať podľa toho, aká je ich vzdialenosť od BTS stanice, nie však päť miliónov ľudí. To by nešlo. Na niečo také nie je žiadna zo sietí slovenských operátorov pripravená.

A čo by z hľadiska ich úmyslu bolo reálne?

Keby existovala jedna štátna mobilná aplikácia napríklad pod názvom slovensko.sk. Tá by bola zároveň občianskym, vodičským zdravotným preukazom, umožňovala by prístup ku všetkým službám štátu, k bankám a podobne. Ľudia by si to vtedy naozaj aj nainštalovali, pretože by videli všetky tie výhody. Zároveň by aplikácia jej používateľovi občanovi umožňovala povoliť satelitnú lokalizáciu GPS. Občan by sa sám rozhodol, že chce so štátom zdieľať informácie vrátene polohy, pretože to považuje za prospešné a výhodné.

Takže lokalizácia má zmysel, len keď je sataletitná cez GPS, čo ale musí človek schváliť?

Áno. Lokalizácia cez BTS nie je dosť presná a informácia z aplikácie o zdieľaní polohy cez GPS sa zas k operátorovi ani nedostane. Funguje to podobne, ako keď človek po inštalácii aplikácie na mapy zaškrtne, že chce s aplikáciou zdieľať polohu, keďže inak by nemala zmyslel pri navigácii. Ale len tá aplikácia vie pristupovať k týmto informáciám, operátori nie.

Aj keď predstavitelia vlády uznávajú, že poskytovanie údajov od mobilných operátorov obmedzí osobné práva občanov, tvrdia, že opatrenie je len dočasné a dáta bude mať k dispozícii len Úrad verejného zdravotníctva. Ako hodnotíte možné riziká?

Riziká sú obrovské. V prípade, že sa tieto dáta poskytnú štátu, ten musí presne povedať, na čo ich používať bude a na čo nie. Je to v istom zmysle porušenie smernice EÚ o ochrane osobných údajov známej ako GDPR. V prípade núdzového stavu v štáte sa táto snaha ale dá pochopiť.

Takže čo od týchto snáh očakávate?

Je to dobrá myšlienka, ale na Slovensku na to nie sme pripravení. To sa nedá zmeniť za týždeň. Nemáme takých operátorov a takú kapacitu, ktorá by to pripravila. Sú to dobré veci, ktoré keď sa pripravia, budú sa dať využiť pri nejakej ďalšej vírusovej epidémii. Nemyslím si ale, že to pomôže už pri tejto.