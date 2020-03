Matoviča dráždia rýchlotesty, podľa Pellegriniho iní po nich skočia

VIDEO: Pellegrini: Keď Matovič testy nechce, nech objednávku zruší.

Letka rezortu vnútra v utorok v noci doviezla 100–tisíc respirátorov FFP3. „Začíname distribúciu z centrálneho skladu v Slovenskej Ľupči, aby čo najskôr respirátor mali všetci medicínski pracovníci k dispozícií,“ slávnostne oznámil premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) doplnil, že s týmto tovarom boli problémy. „Respirátory prišli z Turecka. Mala ich doviezť spoločnosť DHL, vznikli však problémy preclievania. Tovar nechali na letisku v Istanbule,“ vysvetlil minister vnútra, prečo po materiál letela letka rezortu vnútra.

Súčasný premiér si neodpustil poznámku smerom k bývalému premiérovi Petrovi Pellegrinimu a exministerke vnútra Denise Sakovej (obaja Smer) a vyčítal im, že objednali predražené a nepotrebné rýchlotesty. Pellegrini mu odkázal, nech všetok tovar nechá v Turecku a iné štáty sa oň hneď pobijú.

VIDEO: Predáme rýchlotesty na koronavírus? Matovičovi sa nepáčia.

„Na dovoze respirátorov FFP3 sme spolu so Sakovou pracovali posledné týždne a vyžadovalo si to veľkú intervenciu,“ povedal Pellegrini. Na druhej strane na obviňujúce slová Matoviča reagoval hneď.

„Mrzí ma tón nového premiéra. Neodpustí si okydávanie a kritiku, útočenie, urážanie,“ odkázal Pellegrini. Matoviča najviac dráždia rýchlotesty, ktoré sú podľa neho nepoužiteľné. Ako uviedol, bývalá ministerka vnútra Denisa Saková ich objednala milión po necelých desať eur za kus.

„Milióny rýchlotestov za veľa peňazí a pôjdu rovno do Dunaja,“ hneval sa Matovič. „Ak sa mu nepozdávajú ceny, nech to nekupuje. Nech hľadá sám, keď si myslí, že si môže vyberať. Garantujem, že krajiny ako Francúzsko, Španielsko či Nemecko odkúpia všetko, čo my v Turecku necháme,“ dodal Pellegrini. Matovič dodal, že v utorok prišiel do skladu Správy štátnych hmotných rezerv aj dar od fi rmy J&T: 25–tisíc kusov ochranných okuliarov, 20–tisíc kusov jednorazových oblekov, 500–tisíc jednorazových ochranných rúšok.