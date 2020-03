Počet testovaných sa má na Slovensku zvýšiť, zapoja sa súkromné laboratóriá

Na Slovensku sa bude po novom testovať inak a zapojí sa aj Asociácia súkromných laboratórií, aby sa výrazne denne zvýšil počet vyšetrených pacientov. Vo štvrtok to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Zároveň potvrdil, že pred každou nemocnicou pribudnú odberné miesta, kde budú ľuďom odoberať vzorky na ochorenie COVID-19.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) poznamenal, že sa spúšťa masívne riadené testovanie všetkých rizikových skupín ľudí, u ktorých chcú čo najskôr dokázať potenciálnu nákazu, aby sa dokázala nastaviť adekvátna liečba. „Potrebujeme testovať ľudí, ktorí potrebujú neodkladné operácie, takisto aj zdravotníkov,“ poznamenal minister.

Premiér potvrdil, že denne sa na Slovensku robí málo testov, ich počet je potrebné zvýšiť. Doplnil, že doteraz išli na testy len ľudia, ktorí prešli kritériami a aj vtedy čakali na testy niekoľko dní. Dôvodom podľa Matoviča bolo i to, že záchranári nemali ochranné pomôcky. Krajčí tvrdí, že týmto krokom sa zabezpečí „dostať epidémiu čo najdlhšie pod kontrolu“.

TK: Premiér Igor Matovič, zástupcovia laboratórií v SR, minister zdravotníctva Marek Krajčí, hlavný hygienik SR Ján Mikas a členovia permanentného krízového štábu.

Peter Lednický z Asociácie laboratórií Slovenska poznamenal, že denne súkromné laboratóriá môžu urobiť zhruba 1 200 testov, pričom každý deň sa môže tento počet zvyšovať. Od budúceho týždňa by to mohlo byť už 2 000. Hlavný hygienik SR Ján Mikas poznamenal, že vďaka zapojeniu sa štátnych laboratórií sa skráti doba čakania na výsledok a zvýši sa aj kapacita vyšetrených vzoriek denne. Matovič konkretizoval, že kapacita by sa mohla po novom zvýšiť na 3-tisíc, výhľadovo na 4-tisíc testov denne.

"Chceme spoločne Slovensku pomôcť v tom, aby sme túto chorobu čím skôr zvládli,“ konštatoval ďalej premiér. Opäť však odmietol rýchlotesty a chce, aby sa používali len klasické genetické testy, ktoré majú oveľa vyššiu spoľahlivosť.

Odberné miesta pred nemocnicami

Pred každou nemocnicou by podľa Matoviča malo pribudnúť vonkajšie odberné miesto, vďaka ktorému budú chránení pacienti, ktorí nemajú podozrenie na tento druh ochorenia. Zabezpečiť sa tým má ochrana pre ostatných pacientov v nemocniciach, medzi ktorými sa dnes pohybujú potencionálne nakazení ľudia. Ako potvrdil, súkromné laboratóriá zabezpečia zvoz odobratých vzoriek do všetkých laboratórií bez ohľadu na to, či je štátne alebo súkromné.

Minister zdravotníctva potvrdil aj vznik tzv. červených zón v nemocniciach, ktoré budú v Bratislave, Košiciach a dva pavilóny vyčlení aj nemocnica v Martine. Zoznam sa má ešte rozšíriť. V červených zónach budú hospitalizovaní len pacienti s ochorením COVID-19.

Výsledok z testovania na koronavírus po novom podľa premiéra dostanú aj ľudia, ktorí budú mať negatívny výsledok, nielen tí, čo ho majú pozitívny. „Chceme, aby pozitívny výsledok oznamovali ľudia, ktorí sú na to vyškolení,“ povedal premiér. Krajčí dodal, že informáciu o tom, že je pacient pozitívny na nový koronavírus, dostane aj jeho všeobecný lekár. „Jeho úlohou bude pozitívne testovaného pacienta v rizikovej skupine 65 plus každý deň kontaktovať,“ uzavrel minister zdravotníctva.

V stredu pribudlo na Slovensku 10 pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19. Aktuálne je tak spolu 226 potvrdených prípadov tohto ochorenia. Vzoriek s negatívnym výsledkom bolo za včerajší deň 325, celkovo tak na Slovensku máme viac ako 4 525 zistených negatívnych prípadov.