Online: USA už majú najviac nakazených, EÚ stavia na solidarite

Spojené štáty majú najväčší počet nakazených koronavírusum na svete. Donald Trump to pripisuje tomu, že najúspešnejšie testujú. Dianie sledujeme online.

Na Slovensku bolo k 25. 3. 2020 pozitívnych na koronavírus 226 osôb, negatívnych vzoriek bolo celkovo 4 525. Viac informácií o situácii na Slovensku TU. Všetky opatrenia nájdete TU.

6:15 Argentínsky prezident Alberto Fernández vo štvrtok v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 vyhlásil, že záchrana životov má prednosť pred ochranou ekonomiky. Je preto možné očakávať, že argentínska ekonomika sa tento rok prepadne do ešte hlbšej recesie, napísala agentúra Reuters.

6:05 Južná Kórea potvrdila v piatok 91 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čím počet infikovaných v krajine stúpol na 9332. Počet úmrtí zároveň vzrástol o osem na celkovo 139, informovala agentúra Jonhap. Ochorenie zároveň potvrdili už u druhého príslušníka armády USA v Južnej Kórei. Z bilancie vyplýva, že počet nakazených sa 16 deň za sebou pohybuje v okolí hranice 100 alebo pod ňou.

Prehľad počtu infikovaných v 154 krajinách sveta

5:35 Francúzsky prezident Emmanuel Macron ohlásil, že spolu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a predstaviteľmi ďalších krajín pripravuje „dôležitú iniciatívu“ týkajúcu sa dopadov pandémie. „Mal som veľmi dobrý rozhovor s Donaldom Trumpom. Tvárou tvár kríze spôsobenej chorobou COVID-19 chystáme spolu s ďalšími štátmi v najbližších dňoch novú dôležitú iniciatívu,“ napísal Macron.

5:33 Spojené štáty majú teraz najviac potvrdených prípadov nákazy koronavírusy na svete, uviedla to na svojom webe Univerzita Johnsa Hopkinsa, ktorá vývoj pandémie monitoruje. Podľa údajov univerzity počet nakazených Američanov dosiahol 82 404, zatiaľ čo Čína má 81 782 nakazených obyvateľov a Talianska 80 589 prípadov. Počet mŕtvych je nad tisíc, údaje sa však líšia, koľko presne. Prezident Donald Trump na otázku ohľadom amerického prvenstva v rýchlo rastúcom počte infikovaných podľa agentúry AFP odpovedal, že to svedčí o amerických schopnostiach uskutočňovať testy a tiež, že to spochybňuje údaje poskytnuté Pekingom.

5:30 Čína ohlásila pokles nových prípadov nákazy koronavírusom zo stredajších 67 na 55 vo štvrtok. Až na jednu výnimku z provincie Če-ťiang na východe krajiny sa všetky nové prípady týkajú ľudí, ktorí pricestovali zo zahraničia.

5:25 Krajiny Európskej únie chcú proti koronavírusu bojovať spoločne a solidárne, uviedla nemecká kancelárka Angela Merkelová, napísala agentúra DPA. Merkelová ako príklad spoločného ťaženia proti chorobe COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, spomenula spoločné obstarávanie ochranných pomôcok.

5:15 Prezidenti a premiéri krajín Európskej únie sa po šesťhodinovom videosummite úplne nezhodli na podobe podporných opatrení pre ekonomiky. Lídri dali ministrom financií ďalšie dva týždne na prípravu konkrétnych krokov. V prijatom spoločnom vyhlásení tiež vyzvali Európsku komisiu a ďalšie inštitúcie EÚ, aby pripravili akčný plán na dobu po pandémiu. Politickí lídri sa v spoločnom vyhlásení rovnako zaviazali, že zabezpečia plynulý prevádzku na hraniciach, aby kontroly zavedené väčšinou štátov nenarušovali fungovanie jednotného únijného trhu. Štáty sa tiež postarajú o vytvorení takzvaných zelených pruhov, ktoré majú zrýchliť cesty kamiónov prevážajúcich tovar. Taktiež umožní pokračovať v práci cezhraničnom a sezónne pracovníkom.