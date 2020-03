Prvá vlna karantény je za nami, testy majú byť v každom okrese

VIDEO: Do testovania koronavírusu sa zapoja aj súkromné laboratóriá.

Hlavný hygienik Ján Mikas pre Pravdu povedal, že ľudia, ktorí počas karantény nemali žiadne príznaky ochorenia Covid-19 a neboli testovaní na prítomnosť koronavírusu, sa môžu vrátiť do bežného života. „Ak boli v dobrovoľnej karanténe alebo mali pozitívnu cestovateľskú anamnézu, no neboli testovaní a nemali príznaky, im sa žiadne testy robiť nebudú. Jednoducho sa im skončí karanténa,“ pokračoval Mikas.

Dodal, že existuje riziko, že v niektorých prípadoch mohlo ísť aj o asymptomatický priebeh ochorenia. Neplánuje sa však ich plošné testovanie. "Tak postupujú aj iné krajiny,“ dodal hlavný hygienik. Vedúca Katedry epidemiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity Zuzana Krištúfková v relácii Ide o Pravdu však zdôraznila, že aj takéto osoby by mali byť po uplynutí karantény testované.

Pacienti s potvrdeným ochorením Covid-19, ktorí však nemuseli byť hospitalizovaní a liečili sa v domácej izolácii, však musia podstúpiť ďalšie testovanie. "Až keď budú testy negatívne, môžu sa vrátiť do normálneho života,“ povedal Mikas.

Epidemiologička Krištúfková však v relácii Ide o Pravdu vyslovila myšlienku, že všetci, ktorí boli v úzkom kontakte s pacientom pozitívnym na ochorenie Covid-19 a skončila sa ich povinná karanténa, by mali byť testovaní. „Všetky úzke kontakty, či už z domácnosti alebo z pracoviska, by mali byť na konci karantény opäť vyšetrené, aby sa vedelo, či sú alebo nie sú pozitívne,“ uviedla.

Prvé potvrdené ochorenie bolo na Slovensku evidované 6. marca, dosiaľ sú dvaja pacienti vyliečení. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) nechcel uviesť podrobnosti s odvolaním sa na možnosť, že by mohli byť identifikovaní svojím okolím. Podľa našich informácií však ide o dvoch mužov vo veku 26 a 27 rokov.

VIDEO: Epidemiologička Krištúfková: Prijali sme dobré opatrenia vo vhodnom čase.

Súkromníci pomôžu v testovaní

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa vo štvrtok stretol so zástupcami súkromných laboratórií a dohodli sa na užšej spolupráci pri testovaní na koronavírus. „Spoločne by sme mohli zvýšiť počet testov. V dohľadnom čase by sme tak mohli denne otestovať do štyritisíc vzoriek,“ povedal Matovič.

Matovič priznal, že v súčasnosti štátne laboratóriá denne vyhodnotia približne 300 vzoriek, kapacitne by však zvládli tisícku. Súkromné laboratóriá by mali už na budúci týždeň denne otestovať 2 000 až 2 500 vzoriek. Chýbajú však kapacity na samotný odber.

"Vytvoríme pred každou nemocnicou odberné miesta. Vzorky budú zbierať súkromné laboratóriá,“ pokračoval premiér. Odbery by mali preplácať zdravotné poisťovne. Výdavky na jeden odber by mali dosiahnuť sumu 6 eur a samotné testovanie by malo stáť 42 eur. Podľa Matoviča súkromné laboratóriá budú testovať bez generovania zisku. Súkromná spoločnosť Alpha medical ponúkala pred necelými dvoma týždňami samoplatcom testovanie za 30 eur.

Miest, kde sa budú odoberať vzorky potenciálnym pacientom, by malo byť vyše štyridsať. "V ideálnom prípade by malo byť také miesto v každom okresnom meste,“ prízvukoval premiér. Vysvetlil, že najmä pre starších ľudí je ťažké v týchto dňoch cestovať. V domácom prostredí by sa mali vzorky odoberať len vo výnimočných prípadoch.

Výsledok sa dozvie každý

Novinkou bude, že výsledok testovania sa dozvie každý testovaný. Dosiaľ sa výsledok oznamoval len v prípadoch, ak bol výsledok pozitívny.

„Chceme, aby pozitívny výsledok oznamovali ľudia, ktorí sú na to vyškolení,“ povedal premiér. Krajčí dodal, že informáciu o tom, či je pacient pozitívne testovaný, dostane aj jeho obvodný lekár. „Jeho úlohou bude pozitívne testovaného pacienta v rizikovej skupine 65 plus každý deň kontaktovať,“ podotkol minister zdravotníctva.

Matovič a Mikas tvrdia, že zatiaľ sa nebudú testovať samoplatcovia, testovanie by teda mal indikovať lekár. Premiér dodal, že sa nebudú robiť žiadne prominentné poradovníky. Nevedel však vysvetliť, prečo bol poslanec Národnej rady Alojz Baránik (SaS), v ktorého rodine bolo podozrenie na koronavírus, expresne testovaný. Podozrenie sa objavilo v utorok a už v stredu poslanec na sociálnej sieti oznámil, že jeho test dopadol negatívne.

Do 23. marca mal Inštitút zdravotnej politiky pripraviť predikciu vývoja ochorenia Covid-19 na Slovensku. Podľa ostatnej analýzy zabrali obmedzenia, ktoré prijala ešte minulá vláda a vrchol koronavírusovej vlny sa očakával v druhej polovici júla. Vďaka opatreniam krajina získala náskok približne 60 dní na to, aby sa pripravila na zvýšený počet chorých. Krajčí potvrdil, že inštitút na analýze pracoval.

"Podľa všetkého ju už mám na stole. Mala by spresniť prognózu vývoja ochorenia. Pribudli nové parametre, ktoré nám snáť spresnia, akým spôsobom by sa to mohlo vyvíjať po všetkých opatreniach, ktoré sme prijali,“ spresnil minister zdravotníctva.