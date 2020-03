Zmena času: Od nedele spíme o hodinu menej

Na Slovensku sa v nedeľu 29. marca začne letný čas. Ručičky hodiniek si bude treba posunúť z 2.00 h stredoeurópskeho času na 3.00 h stredoeurópskeho letného času (SELČ). Znamená to, že ľudia si pospia o hodinu kratšie. SELČ bude trvať od 29. marca do 25. októbra 2020.

Od roku 2021 sa má striedanie času skončiť. Rozhodol o tom vlani Európsky parlament. Občania členských štátov Európskej únie (EÚ), ktoré sa rozhodnú pre letný čas, by si mali poslednýkrát posunúť ručičky hodiniek v poslednú marcovú nedeľu roku 2021. V tých krajinách EÚ, ktoré sa rozhodnú ponechať si štandardný čas, by si mali naposledy prestavovať hodinky v poslednú októbrovú nedeľu 2021.

Na európskom kontinente sú tri časové pásma: západoeurópsky (alebo greenwichský stredný čas, GMT), stredoeurópsky a napokon východoeurópsky čas (doň patria napríklad Fínsko, pobaltské štáty, krajiny juhovýchodnej Európy vrátane Ukrajiny, Rumunska, Bulharska či Grécka).

Myšlienka zmeny času, respektíve času, ktorý by šetril denné svetlo, sa prvýkrát objavila v roku 1784 v článku amerického spisovateľa, štátnika, osvietenského mysliteľa, vynálezcu a fyzika Benjamina Franklina. Prvý vážny návrh na zavedenie letného času podal londýnsky staviteľ William Willet v roku 1907 v eseji The Waste of Daylight (Mrhanie denným svetlom).

Na úrovni EÚ došlo k zjednoteniu harmonogramu sezónnych zmien času v 80. rokoch 20. storočia, keď sa v rámci jednotného trhu harmonizovali odlišné dátumy striedania sezónneho času jednotlivých členských štátov Únie. Na základe súčasnej smernice o úprave času (2000/84/ES) dochádza k sezónnym zmenám času v poslednú marcovú a poslednú októbrovú nedeľu.