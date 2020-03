Kollár: Ústavní činitelia by si mohli počas krízy pre COVID-19 znížiť platy

Ústavní činitelia by si mohli na obdobie krízy v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu znížiť platy. Návrh plánuje predložiť predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) na sobotňajšej koaličnej rade. Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii na Bratislavskom hrade spolu s ďalšími predstaviteľmi parlamentu.

VIDEO: Vyhlásenie poslancov pred Bratislavským hradom

„Zajtra je koaličná rada, chcem predniesť návrh, aby sme si ako ústavní činitelia na dobu, keď si všetci občania, zamestnanci, zamestnávatelia, všetci museli utiahnuť opasky, aby sme aj my urobili symbol spolupatričnosti, že si aj my znížime platy na toto nevyhnutné obdobie,“ povedal Kollár.

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) poukázal na to, že Slovensko je na tom v porovnaní so zvyškom Európy zatiaľ dobre. Zdôraznil, že to krajina zvláda aj vďaka disciplíne obyvateľov a vyzval ich, aby v tom pokračovali.

Podobne to vidí aj expremiér a podpredseda NR SR Peter Pellegrini (Smer). Poďakoval sa všetkým, ktorí dodržiavajú nariadenia a odporúčania vlády.

Zdravotníci, záchranári, ale aj policajti, vojaci, predavačky a všetci ostatní, ktorí aj napriek situácii pomáhajú a pracujú, podľa slov podpredsedu snemovne Milana Laurenčíka (SaS) „odvádzajú kus poctivej roboty“. Zdôraznil preto ich dôležitú úlohu. Poslanec Martin Beluský (ĽSNS) sa pripojil k poďakovaniu a označil ich za hrdinov.

Podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí) sa poďakoval všetkým ľuďom, ktorí nie sú ľahostajní voči situácii, a vyzdvihol solidaritu medzi ľuďmi. Skonštatoval, že aj takýmto spôsobom sa dá situácia lepšie zvládnuť.

Kollár sa spolu s ostatnými predstaviteľmi parlamentných strán spred Bratislavského hradu pripojili k iniciatíve Potlesk pre zdravotníkov a hasičov. Na hrade o 20.00 h zasvietil nápis „Ďakujeme“.