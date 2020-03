Online: V USA je 100-tisíc nakazených, Trump sľúbil 100-tisíc ventilátorov

Na Slovensku bolo k 26. 3. 2020 pozitívnych na koronavírus 269 osôb. Viac informácií o situácii na Slovensku nájdete TU.

6:24 Čína zaznamenala v piatok 54 nových prípadov nákazy, čo je o jeden menej ako vo štvrtok. Všetci infikovaní si chorobu priviezli zo zahraničia. Cudzinci majú vstup do Číny zakázaný. Zákaz sa týka aj cudzincov, ktorí majú platné víza alebo povolenie na pobyt. Výnimku tvoria podľa BBC diplomati alebo posádky lietadiel. Čínske úrady nariadili čínskym aerolinkám, aby v prípade medzištátnych letov od 29. marca zachovali len jeden let týždenne. Zahraničné aerolinky tiež majú obmedziť lety do Číny na jeden týždenne; mnohé už ale prestali do krajiny lietať. Lety smú byť naplnené maximálne z troch štvrtín.

6:05 Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty vyrobia za 100 dní 100 000 pľúcnych ventilátorov, ktoré poslúžia pacientom nakazeným koronavírusom. Šéf Bieleho domu nariadil ministerstvu zdravotníctva, aby s využitím zákona o obrannej výrobe prinútilo firmu General Motors vyrábať pľúcne ventilátory pre vládu USA. „Vyrobíme veľa ventilátorov,“ povedal Trump a sľúbil, že sa postará o potreby obyvateľov Spojených štátov, ale tiež pomôže ďalším krajinám. Podľa Trumpa je veľká pravdepodobnosť, že USA nebudú potrebovať také množstvo pľúcnych ventilátorov.

6:00 Počet nakazených v USA presiahol 100 000, uviedla americká Univerzita Johnsa Hopkinsa. Na celom svete sa koronavírusom už nakazilo takmer 590 600 ľudí, z toho 130 860 sa ich už uzdravilo a takmer 27 000 zomrelo.

5:55 Až do 20. apríla nemožno počítať s uvoľnením opatrení, ktoré Nemecko vyhlásilo s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu. V Nemecku, ktoré v piatok registrovalo 42 228 nakazených, sú zakázané zhromaždenia viac ako dvoch ľudí na verejných miestach, zatvorená je veľká väčšina obchodov, nefungujú reštaurácie a v mnohých mestách bola obmedzená verejná doprava. „Ak sa nám podarí spomaliť tempo šírenia infekcie, takže zdvojnásobenie počtu prípadov potrvá desať, dvanásť či viac dní, potom budeme vedieť, že sme na správnej ceste,“ vyhlásil šéf úradu kancelárky Angely Merkelovej Helge Braun. Braun pochválil Nemcov za to, ako dodržiavajú pravidlá. „Preto som presvedčený, že už o niekoľko dní uvidíme úspechy,“ povedal.