Boj proti koronavírusu: Testy a testy, koľko nájdu nových nakazených?

Spolu to zvládneme (boj proti koronavírusu) - nápis na Bratislavskom hrade.

Spolu to zvládneme (boj proti koronavírusu) - nápis na Bratislavskom hrade. Autor: Pravda , Ivan Majerský , FOTO Dano Veselsky

Vo štvrtok štát otestoval väčší počet ľudí na koronavírus. Z takmer tisíc vzoriek ho malo 43 ľudí. Koľko to bude po testovaní v piatok?

12.00 Brífing predsedu vlády SR Igora Matoviča, na ktorom oznámi rozhodnutie Ústredného krízového štábu a bude informovať o výsledkoch testovania.

Zvýšený počet testov sa prejavil aj na vyššom počte pozitívne testovaných. Na Slovensku pribudlo počas štvrtku 43 nových prípadov nákazy koronavírusom, celkový počet evidovaných prípadov ochorenia COVID-19 stúpol na 269. Otestovali viac ako 900 ľudí.

Na bratislavskom letisku pristál tretí repatriačný let z Washingtonu. Prvé dva boli z Londýna. Od zákazu civilných letov, teda od 13. marca, sa zatiaľ realizovalo alebo sa plánuje celkovo sedem repatriačných letov. Ide o prílety z Veľkej Británie a odlet do nej, prílety z USA či zo Švédska a o odlet nórskych občanov do ich krajiny.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) urýchli registráciu liekov, ktoré sa používajú pri koronavíruse, a takisto urýchli aj schvaľovanie klinického skúšania pre pacientov s ochorením COVID-19.

Prihlášky na univerzity je možné podať najmä elektronicky. Záujemcovia o štúdium na niektorej zo slovenských univerzít môžu stále zaslať svoju prihlášku, pričom univerzity preferujú najmä ich elektronickú verziu.

VIDEO: Na bratislavskom letisku pristáli lietadlá z Číny so zásielkou rúšok a rýchlotestov. Minister zdravotníctva SR Marek Krajči (OĽaNO) a člen permanentného krízového štábu, biochemik Róbert Mistrík boli v piatok pred 23.00 h na bratislavskom letisku M.R. Štefánika pri prílete dvoch čínskych lietadiel, ktoré priviezli zdravotnícke pomôcky, objednané štátom na zvládnutie boja s novým koronavírusom. Podľa ministra boli súčasťou dodávky 2,2 milióna chirurgických rúšok a jeden milión krvných rýchlotestov na diagnostikovanie infekcie koronavírusu SARS-CoV-2. Zásielku objednala Správa štátnych hmotných rezerv ešte pod vedením Kajetána Kičuru, ktorého vláda pred pár dňami odvolala.