Na domáce odbery nemáme sanitky

„Človek zavolá na infolinku zriadenú špeciálne pre koronavírus, operátori ho prevedú sériou otázok. V prípade, že bude vyhodnotený ako ten, ktorý môže byť pozitívny, dostane špeciálny kód. Na základe neho bude realizovaný odber,“ vysvetlil postup minister zdravotníctva.

Každý pacient bude na základe špeciálneho kódu pozvaný na konkrétne odberné miesto. Konkrétny čas má zabrániť, aby sa dostal do kontaktu s inými ľuďmi.

„Ľudia, ktorí sú podozriví, nesmú chodiť hromadnou dopravou, je to nebezpečné. Bolo by najlepšie, keby si vedeli zabezpečiť dopravu. Ak to nebude možné, bude vyslaná záchranka alebo hasiči, ktorí zrealizujú odber za prísnych hygienických podmienok,“ zdôraznil Krajčí.

Odbery doma sa budú realizovať len vo výnimočných prípadoch. Minister vysvetlil, že počet sanitiek, ktoré sa na takéto odbery používajú, je limitovaný. Aj preto podľa neho začali pomáhať aj hasiči.

„V jednotlivých krajoch sú na to vyhradené jedna až dve záchranky. Takže veľmi málo,“ povedal minister zdravotníctva.

V prípade podozrenia na koronavírus treba dodržať postup: