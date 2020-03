Minister Korčok prosí občanov, aby si zachovali medzi sebou úctu

VIDEO: Minister Korčok o telefonátoch na ambasády

Korčok pripomenul, že na slovenské zastupiteľské úrady vo svete telefonujú stovky občanov. „Máme plné pochopenie pre tieto telefonáty, ktoré sú plné strachu, často zúfalstva, hnevu a rozčarovania z toho, v akej situácii sa ocitli. Robíme, čo môžeme, ale mám prosbu na všetkých, ktorí telefonujú na slovenské veľvyslanectvá, aby sme zostali v takej normálnej ľudskej polohe,“ povedal Korčok s tým, že to hovorí preto, lebo diplomati, ktorí pracujú na zastupiteľských úradoch, sú konfrontovaní veľmi často s nepekným spôsobom a hrubým napádaním.

„Chcem vám povedať, že tí ľudia, ktorí dvíhajú telefóny, ktorí slúžia vám – sú tiež len ľudia z mäsa a kostí. Sú to ľudia, ktorí majú strach o seba, majú strach o svojich rodičov, ktorých majú ďaleko od krajiny, kde pôsobia a veľmi radi by možno nastúpili s vami do repatriačného lietadla alebo do autobusu a vrátili sa domov, ale oni túto možnosť nemajú, lebo vám slúžia. Zachovajme si, prosím, medzi sebou základnú úctu a rešpekt. Robíme maximum, robíme 24 hodín denne už dlhé dni a týždne, ale zostaňme najmä ľudia,“ dodal.